Este suero es tu mejor arma a la hora de combatir las manchas en el rostro Los potentes ingredientes que contiene este producto desaparecen las manchas en un dos por tres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una buena y efectiva rutina de belleza debe incluir algunos productos clave, siendo el principal, el protector solar. Y es que, para tener una piel radiante y fresca, son varios los productos que se necesitan, en especial cuando se tiene algún problema específico en la piel, como las manchas. En ese caso, los sueros son un gran aliado. Y es que este tipo de producto, que en los últimos años ha adquirido más popularidad, te puede ayudar a cambiar la textura de tu piel en tan solo dos semanas. Los sueros penetran con más profundidad en la piel y tienen propiedades e ingredientes rejuvenecedores y reparadores, en mayor concentración. Por eso es muy importantes que incorpores uno a tu rutina de belleza tanto en la de día como la de noche. Si tu problema son las manchas, existen muchas opciones de productos, y uno de los mejores es el Squalane + Vitamin C Dark Spot Serum, de Biossance. Este suero está compuesto con ingredientes como la vitamina C que ayuda a desvanecer las manchas, ayuda a la producción de colágeno y deja la piel más radiante, al igual que escualeno que le aporta hidratación a la piel, y hongo shiitake blanco, que ayua a desaparecer las manchas en poco tiempo y su continuo uso, empareja la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN suero para manchas Credit: Cortesía Sus potentes y efectivos ingredientes lo convierten en uno de los mejores sueros para ayudar a combatir las manchas y descubrir una piel más fresca y pareja. Si tu problema son las manchas, tienes que probarlo ya. El Squalane + Vitamin C Dark Spot Serum, de Biossance cuesta $62 y lo puedes adquirir en biossance.com

