tendencias moda calle fiestas Credit: Getty Images Inspírate con los looks de la calle y redescubre la pasión por arreglarte después de un año de confinamiento. Estas son las claves que debes tener en tu radar para arrasar durante las próximas fiestas, desde plumas a lentejuelas. Plumas en acción tendencias moda calle fiestas Credit: Edward Berthelot/ Getty Images Desde pantalones festoneados con plumas, abrigos, suéteres o bolsos, las plumas están por todos lados y te dan un estilo elegante al segundo. Apuesta por la mezcla de tejidos para ocasiones menos formales, o looks monocromáticos para causar más impacto. Algo rojo tendencias moda calle fiestas Credit: Christian Vierig/ Getty Images Elección clásica para la temporada festiva, el rojo es un color que trae alegría y sienta bien a todo el mundo. Puedes mezclar prendas básicas, como suéteres de punto o vestidos de cuadros, con texturas más elegantes, como las lentejuelas o el cuero, para lograr un efecto más moderno. Brillos metálicos tendencias moda calle fiestas Credit: Daniel Zuchnik/ Getty Images Los trajes de pantalón son el objeto de deseo de la temporada, más si eliges uno de tejido metalizado. Llévalos con blusa, chaleco o bralette, tacones o botas y hasta zapatillas para darle tu toque personal y saca el máximo partido de este polivalente conjunto. El slip dress tendencias moda calle fiestas Credit: Streetstyleshooters Este tipo de vestidos lenceros se han convertido en un básico de armario. Presume el tuyo en cualquier evento, desde fiestas de oficina a cenas familiares o bodas. ¡La clave está en los accesorios! Lentejuelas de impacto tendencias moda calle fiestas Credit: Edward Berthelot/ Getty Images Nada dice "fiesta" como una prenda de lentejuelas. Este año, en lugar del clásico vestido, apuesta por piezas únicas como un abrigo o un traje cubierto de pailletes en colores inesperados. Tonos joya tendencias moda calle fiestas Credit: Edward Berthelot/ Getty Images Ante la duda, opta por prendas en colores verde esmeralda o rubí intenso en tejidos ricos como el terciopelo, para añadir un poco de glamour navideño a tu look. Vuelve el corsé tendencias moda calle fiestas Credit: Daniel Zuchnik/ Getty Images Lo hemos visto en las alfombras rojas y en las pasarelas, la prenda lencera más sexy está de moda. Lo encontrarás satinado, de terciopelo, con transparencias y hasta estampados. Combínalo con pantalones, faldas largas o incluso sobre vestidos. El minivestido elevado tendencias moda calle fiestas Credit: Edward Berthelot/ Getty Images Presume piernas (o botas) con los minivestidos, un clásico de las fiestas que vuelve en texturas lujosas como brocado, lentejuelas o metálicos para la temporada. Una prenda versátil que se transformará según los accesorios que uses.

