Tienes que ver el bolso Louis Vuitton personalizado de la hija de Kylie Jenner Este fabuloso bolso fue un regalo de su tía Khloé Kardashian By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de una de las jóvenes más ricas del mundo se trata como lo es Kylie Jenner, no es una sorpresa que tenga uno de los closets más envidiados. Y es que cuando eres parte del clan Kardashian/Jenner, no solo tienes carros personalizaos y los vestidos de los diseñadores más prestigiosos, sino los bolsos más costosos. En realidad, para la mayoría de las hermanas, en especial para Jenner, las carteras son una posesión muy preciada y por lo tanto las tiene en un lugar muy especial de su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como ya hemos visto antes, la joven empresaria tiene tremendo armario solo para sus bolsos y este fin de semana se dispuso a mostrar cómo lo ha organizado y una que otra pieza nueva que tiene. Pero sin duda, lo que más nos llamó la atención es el increíble bolso que su hermana Khloé Kardashian le regaló a la pequeña Stormi. “Mira lo que le regaló Khloé a Stormi de cumpleaños”, dijo Jenner, mientras mostraba un bolso Louis Vuitton personalizado con el nombre de la pequeña y la figura de uno de los Trolls. “Realmente no puedo esperar a nuestras próximas vacaciones. Aquí está Cooper [refiriéndose al dibujo animado]”. Image zoom La colección de Jenner, que hace un año estaba valorada en $250,000, incluye por lo menos 20 bolsos de Hermès en los estilos Kelly y Birkin, dos de los más costosos. Además, también tiene varias piezas de la marca Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent y Fendi, entre otras. Image zoom Image zoom Image zoom Entre sus carteras, las cuales están organizadas por colores, hay varias que le fueron obsequiadas por su mamá y sus hermanas, al igual que otras que fueron diseñadas especialmente para ella. La verdad es que más que un clóset parece un museo de bolsos exclusivos. No cabe duda de que es muy bueno ser Kylie. Advertisement

