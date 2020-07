Stitch Lab renueva su plataforma digital para seguir apoyando a diseñadores Latinoamericanos La nueva plataforma tiene piezas especiales de edición limitada Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha llevado a muchas empresas y pequeños negocios a reinventarse para poder sobrevivir y seguir ofreciéndole a sus clientes los mejores productos. Una de esas pequeñas empresas es Stitch Lab, un proyecto que nació del deseo de internacionalizar algunas de las mejores marcas provenientes de Latinoamérica mediante eventos especiales que reunían a celebridades, expertos en moda e influencers. Pero como todo ha cambiado y aún no sabemos cuándo volveremos a tener la libertad de hacer o asistir a eventos, Stitch Lab aprovechó la oportunidad para lanzar su nueva plataforma digital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la nueva plataforma Sitch Lab Marketplace, la empresa estará presentando piezas de más de 40 diseñadores provenientes de México, Venezuela, República Dominicana y Perú, entre otros países. Lo mejor de todo es que las piezas fueron elegidas especialmente para esta plataforma, por lo que muchas de ellas son de edición limitada. Puedes encontrar ropa, accesorios, trajes de baño y zapatos de marcas como Maygel Coronel, Glory Ang Atelier, CS Beachwear, entre otras. Lo mejor de todo es que desde ahora hasta finales de agosto están ofreciendo envío gratis. Para enterarnos un poco más acerca de esta increíble proyecto, hablamos con su fundadora Karina Rosendo. ¿De qué se trata esta nueva propuesta y por qué decidiste lanzarla? Cuando comenzó la pandemia tomamos la decisión de posponer nuestro pop up de mayo en el Design District de Miami, por la seguridad y salud de los asistentes y de nuestros diseñadores. A partir de ese entonces comenzamos a realizar encuestas y sondeos a través de nuestra cuenta de Instagram. También hablamos mucho con los diseñadores y con dueños de otras plataformas de eventos de moda presencial que estaban siendo afectados por la situación, y que estaban buscando la forma de reinventarse. Realmente todo apuntaba hacia lo digital. Así que rápidamente comenzamos a construir un marketplace donde Stitch Lab pudiese mantener su identidad como incubadora de talentos que promueve la moda latinoamericana en Estados Unidos, y los diseñadores pudieran participar en un canal de ventas exclusivo para ellos en este país. Básicamente trasladamos el pop up físico a lo virtual, con la diferencia de que, a través del marketplace, los fanáticos de la moda latinoamericana ahora podrán acceder a ella desde cualquier lugar, 24 horas al día, siete días a la semana. ¿Cuál es el criterio a la hora de elegir a los diseñadores? Desde nuestros comienzos Stitch Lab se ha guiado por 4 pilares importantes a la hora de escoger a nuestros diseñadores: 1- Estética y creatividad del diseño: ¡Tiene que ser bello! Nos tiene que gustar mucho. 2- Fit: Nos probamos todo. Probamos las prendas en diferentes tallas y diferentes cuerpos. lavamos la ropa, nos metemos con los trajes de baño al agua, caminamos los zapatos, usamos los zarcillos, anillos, todo. Tratamos de asegurarnos que las prendas queden bien, que sean cómodas y que tengan buena calidad. 3- Conciencia social: Todas nuestras marcas tienen una gran conciencia social detrás de cada uno de sus productos. Trabajamos con marcas que buscan ser cada vez más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Nos importa mucho trabajar con marcas que valoran y compensan de manera justa a sus empleados, buscamos diseñadores que enaltezcan las tradiciones de manufactura artesanal y los legados de comunidades que trabajan con sus manos. 4- Tiene que ser latino: [Todo] debe estar diseñado y/o hecho por manos latinoamericanas. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom ¿Cómo ves el futuro de la moda en tiempos de COVID-19? Los latinos somos especiales. Siempre le buscamos la vuelta a las situaciones difíciles y sabemos reinventarnos ante las adversidades. Lo mismo ocurre con la moda latinoamericana. Nuestros diseñadores son resilientes y han sabido adaptarse a este "new normal". De hecho, creo que los diseñadores latinoamericanos tienen una gran ventaja, y es que desde hace mucho producen "slow fashion", y esa es una tendencia que está transformando a la industria, y sobretodo a los consumidores quienes están buscando eso cada vez más en sus prendas de ropa. Pienso que ahora los diseñadores se enfocarán en producir colecciones más reales, más pequeñas y atemporales. El público comenzará a invertir en piezas que duren más tiempo en sus armarios y que tengan un significado y una conexión especial con ellos.

