Steve Madden lanza línea de calzado sostenible Cool Planet by Steve Madden cuenta como más de una docena de estilos que por el momento estarán disponibles en el website de la marca, al igual que en nordstrom.com. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El consumo de productos más sostenibles se ha convertido en un most para la nueva generación, que ha puesto como objetivo principal cuidar el planeta usando menos plástico, reciclando y teniendo más en cuenta la manera en que se produce lo que ellos consumen. Es por eso que muchas marcas han optado por cambiar de estrategia y ofrecerle a sus clientes productos creados con más conciencia, y sobretodo con el propósito de crear un mundo mejor. Una de esas compañías es la popular marca Steve Madden, que acaba de lanzar la nueva línea Cool Planet by Steve Madden, una sub-marca que busca crear un calzado hecho respetando el medio ambiente y a precio asequible. "Queríamos traer un calzado cool a la generación más joven y pensamos que sería bueno empezar con algo nuevo, como Cool Planet", le dijo Steve Madden, el fundador de la marca, al site footwearnews.com. En este momento, la marca cuenta con 19 estilos, entre ellos tenis y sandalias, en diferentes colores y estampados. Los precios oscilan entre $50 y $80. Los más cool es que la marca se unió a One Tree Planted, una organización sin fines de lucro que está dedicada a la reforestación alrededor del mundo. Por cada zapato que se venda, la marca plantará un árbol. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La línea debuta el día de hoy en stevemadden.com, al igual que en nordstrom.com. Desde el 1ro de abril también estará disponible en Macy's, Dillard's y Zappos.

