Conoce a la modelo brasileña con vitíligo que rompe las normas de la belleza Con sólo 14 años, la vida de Stephanie Yashimura empezó a cambiar de una manera inesperada ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la industria de la moda, hemos visto a varias modelos con vitíligo orgullosamente mostrando su piel sin vergüenza, entre ellas la supermodelo Winnie Harlow. Y el turno ahora es para una chica de 28 años que nos está inspirando con sus triunfos. Se trata de Stephanie Yashimura, oriunda de Rio de Janeiro. Cuando tenia 14 años, descubrió una mancha blanca sobre su ojo y en sólo meses, esa manchita comenzó a extenderse por su rostro, brazos, torso y piernas. Esta condición se conoce como vitíligo, causada por una falta de un pigmento llamado melanina en la piel que hace que aparezcan manchas blancas en las áreas afectadas. Al enfrentarse a la condición irreversible, la chica comenzó a cubrirse la piel usando ropa de manga larga y maquillándose para evitar llamar la atención. Sin embargo, poco a poco descubrió confianza y seguridad en sí misma. Ahora en Instagram, comparte fotos bellas mostrando su piel al natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephanie ya es una reconocida modelo en América Latina y esperamos seguir su trayectoria por el mundo de la moda.

