Productos estrella 2023: realza tu belleza primaveral con estos eficaces aliados de maquillaje

Las editoras de belleza de People en Español comparten sus productos de maquillaje predilectos para la primavera 2023. Aquí está la segunda parte de esta selección que incluye nuevos lanzamientos, fórmulas revolucionarias y aliados de lujo para lucir nuestra mejor cara en la temporada del sol y las flores.

Acabado luminoso

Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation.

Esta nueva base que brinda 24 horas de cobertura contiene en su fórmula un fabuloso suero hidratante para que la piel tenga un acabado brillante y saludable. Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation, de Lancome. $57. lancome-usa.com

Varita mágica

Matte Beauty Blush Wand, de Charlotte Tilbury

"¡La maravilla! Este rubor líquido que se aplica con esta práctica varita aporta al rostro un toque de color lo embellece al instante", Laura Acosta, escritora de moda y belleza sobre Matte Beauty Blush Wand, de Charlotte Tilbury. $42. charlottetilbury.com

Divino café

Its Fine Eyeliner Espresso, de Dose of Colors

Un delineador de ojos cremoso y retráctil de edición limitada que brinda un color suave y opaco. "Es resistente al agua y dura hasta 8 horas', dice Kika Rocha, directora de moda y belleza sobre Its Fine Eyeliner Espresso, de Dose of Colors. $19. doseofcolors.com

Destino Miami

Bronzer in Take me to Miami, de MBeauty

MBronze es la herramienta perfecta para darle a tu tez un aspecto bronceado y al mismo tiempo es un gran producto de contorno con acabado mate. MBronze in Take me to Miami, de MBeauty. $29.90. marielabagnato.com

Fresca sensación

Pommisst Hydration Spray, de Jane Iredale

Este rociador facial rico en antioxidantes fue diseñado para fijar el maquillaje, proteger la piel y combatir la producción de radicales libres causada por la exposición al sol. Pommisst Hydration Spray, de Jane Iredale. $38. janeiredale.com

Pestañas listas

Lash Dry Shampoo, de MAC Cosmetics

"Un revolucionario producto que suaviza el rímel existente en tus pestañas para volver a peinarlas fácilmente a lo largo del día. Con esta fórmula resistente a los grumos, ¡no se necesitan desmaquilladores!", afirma Pilar Sopesens, editora de moda y belleza sobre Lash Dry Shampoo, de MAC Cosmetics. $24. maccosmetics.com

Aceite labial

Clean Fresh Tinted Lip Oil de Covergirl.

"Además de tener un bonito color se desliza muy bien y no se siente tan pegajoso como algunos brillos de labios. Tampoco es súper denso como otros aceites, ¡la combinación es perfecta!", Laura Acosta, escritora de moda y belleza sobre Clean Fresh Tinted Lip Oil de Covergirl. $8.75. amazon.com

Rímel poderoso

Legit Lashes double ended mascara, de Huda Beauty

"Con dos rímeles de tamaño completo en un tubo de dos extremos, estas fórmulas ultra negras están clínicamente probadas para dar volumen, alargar, levantar y rizar las pestañas". Leonela Taveras, escritora de moda y belleza sobre Legit Lashes double ended mascara, de Huda Beauty. $31. hudabeauty.com

Labios de moda

Cream color drip lip cream de Fenty Beauty.

"Me fascina por su color puro y cremoso que aporta un brillo increíble. Los labios quedan instantáneamente más suaves y voluminosos". Yolaine Díaz, experta de belleza sobre Cream Color Drip Lip Cream de Fenty Beauty. $22. fentybeauty.com

