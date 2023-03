Productos estrella 2023: rejuvenece tu rostro con las opciones favoritas de nuestras editoras de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía de las marcas Las editoras de People en Español han premiado estas cremas, tónicos, lociones y otros productos para el rostro que mantendrán tu piel luminosa, saludable y llena de vitalidad. Empezar galería Maravilla 360 Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía "Esta crema lujosa me maravilla en todos los aspectos, por dentro y por fuera. Su fórmula vegana y unisex utiliza ingredientes naturales recolectados de viñas francesas, con dos complejos que ralentizan los signos de envejecimiento y dejan mi piel suave, luminosa y revitalizada. Además, el tapón de madera está hecho a mano por artesanos franceses con restos de la madera de las barricas de vino". The Fluid Cream, de Le Domaine. $242. le-domaine.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ácidos rejuvenecedores Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía Este suero combina dos poderosos ácidos hidróxidos que eliminan con eficacia las células muertas que le dan un tono apagado a tu rostro. Acelera el proceso natural de exfoliación para revelar una piel suave y radiante. Clinical Solutions PHA + AHA Resurfacer, de Mary Kay. $38. marykay.com 2 de 10 Ver Todo Hidrata y protege Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía ¡Uno de los best-sellers de la marca llega ahora con protección solar! Además de hidratar en profundidad gracias a su contenido en aloe vera y ácido hialurónico, también defiende y protege tu piel con vitamina D y SPF 28 que no deja rastro ni en las pieles oscuras. Amarás su textura de nube. Moisture Surge broad Spectrum SPF 28, de Clinique. Disponible en abril en clinique.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Fórmula mágica Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía Este tónico te ofrece la solución perfecta para lograr un rostro radiante ¡sin ácidos! Con ingredientes como la niacinamida, péptidos exfoliantes y alternativas derivadas de plantas que minimizan los poros, dejará tu piel hidratada, renovada, suave, firme y luminoso. Glow Toner, de Charlotte Tilbury. $55. charlottetilbury.com 4 de 10 Ver Todo Control antioxidante Productos estrella cuidado cara Si tu problema es el exceso de sebo esta humectante ligera de textura gel te ayudará a controlar el brillo y difumina los poros a la vez que mantiene la hidratación gracias a su mezcla de ácido hialurónico, ácido salicílico, extracto de sauce y uvas de Santorini. Santorini Grape Poreless Skin Cream, de Korres. $38.50. amazon.com 5 de 10 Ver Todo Acción localizada Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía Un remedio rápido para los brotes, espinillas, granitos... En formato roll-on, perfecto para llevar en el bolso y aplicar con precisión, y con un 95% de ingredientes naturales como caléndula y lima, esta fórmula actúa con rapidez y eficacia, purificando la piel y eliminando las bacterias que causan problemas. SOS Spot Roll-On Treatment, de Yon-Ka Paris. $38. yonkausa.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hidratación extra Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía "El ácido hialurónico es uno de esos ingredientes esenciales para mi rutina. Definitivamente esta es una de mis cremas humectantes favoritas. Me encanta su textura en gel ligera y lo rápido que lo absorbe mi piel a la vez que la mantiene súper hidratada". Leonela Taveras, redactora y productora contenido digital sobre Hydro-Boost Gel Cream with Hyaluronic Acid for Extra-Dry Skin, de Neutrogena. $19.99. neutrogena.com 7 de 10 Ver Todo Detox poderoso Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía Para las pieles que necesitan purificar sus poros en profundidad, esta mascarilla multifunción contiene un poderoso cóctel de arcillas, amino ácidos, ácido hialurónico, escualano y botánicos de los Alpes que limpian y protegen la barrera de protección natural de la epidermis. L'Essentials Detox Cleansing Masque, de Luzern. $85. luzernlabs.com 8 de 10 Ver Todo Ojos rejuvenecidos Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía Un tratamiento completo para los ojos que elimina las bolsas, las ojeras, las arrruguitas, eleva los párpados superiores y hasta hace crecer las pestañas. Time-Filler Eyes 5 XP, de Filorga. filorga.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tratamiento nocturno Productos estrella cuidado cara Credit: Cortesía Una intensa humectante nocturna que hidrata, rejuvenece y le devuelve a la piel su versión más luminosa, saludable y radiante. Diseñada para pieles secas o muy secas que han perdido elasticidad, su fórmula eleva y define el contorno a la vez que disminuye las arrugas. Intensitè Crème Lustre Night, de ReVive. $385. reviveskincare.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

