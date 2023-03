Productos estrella 2023: fórmulas eficaces y texturas ligeras para cuidar tu rostro Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella Cuidado Piel 2023 Credit: Cortesía de las marcas Humectantes, sueros, bloqueadores solares... Las editoras de People en Español han premiado estos productos que no solo cuidan, mejoran y protegen tu piel, sino que convierten tu rutina de belleza en un placentero ritual. Empezar galería Limpieza suave Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía "Si te maquillas a diario, necesitas un limpiador como este de Ourself. Esta fórmula sedosa elimina el maquillaje en un instante sin resecar tu tez, así que es perfecta para las de piel sensible". Laura Acosta, redactora de moda y belleza sobre Daily Purifying Cleanser, de Ourself. $55. ourself.com 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Infusión herbal Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Envuelve tu piel con los beneficios de la jalea real y el ginseng, entre otras hierbas, con esta esencia que calma, nutre y suaviza las líneas de expresión además de darle luminosidad y preparar tu piel para absorber mejor el resto de tus productos. Geumsul Jin Boosting Essence, de Chogongjin. $56. misshaus.com 2 de 12 Ver Todo Sin arrugas Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Tu piel se verá más rellena y suave gracias a los péptidos y extractos naturales que promueven la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Anti-wrinkle Peptide Plump Line Filling Bounce Serum, de Strivectin. $89. strivectin.com​ 3 de 12 Ver Todo Anuncio Multi función Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Con arcilla kaolin, carbón, ácido salicílico y ácido láctico, esta mascarilla combate los brotes de acné, los poros obstruidos y la producción excesiva de grasa. Reversion Clarifying Mask, de Theraderm. $30. theraderm,net 4 de 12 Ver Todo Escudo poderoso Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Mantén tu piel hidratada y protegida del sol con esta opción limpia que se absorbe con rapidez, contiene ingredientes, como kombucha, ácido hialurónico y ceramidas que cuidarán tu tez, y SPF 30. Humectante con protección solar Kombucha The Simple Shield, de Avatara. $17.99. target.com 5 de 12 Ver Todo Estímulo nocturno Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía "Tengo la piel sensible, así que he de ser cuidadossa con el uso del retinol. Este suero suave en cápsulas biodegradables individuales, que es perfecto para viajar, me da la cantidad exacta de producto para usar en mi rutina de noche y rejuvenecer mi piel ¡mientras duermo!". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza sobre el Skintreats Retinol CapsuleCare Serum, de Pixi. $24. target.com 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cuidado de noche Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Formulada para satisfacer las necesidades de la piel durante la menopausia, combina ingredientes activos naturales y y retinol, para nutrir, mejorar la elasticidad, la firmeza y densidad del rostro, además de reducir las líneas de expresión. Humectante de noche Evening Wear, de Stripes. $80. iamstripes.com 7 de 12 Ver Todo Bloqueador ligero Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Ideal para pieles grasas o sensibles, este bloqueador apenas se siente sobre el rostro. Con óxido de zinc, no solo te blinda frente a los rayos del sol, también evita la aparición de brotes o poros obstruidos. Weightless Protection SPF 30, de Renée Rouleau. $57.50. reneerouleau.com 8 de 12 Ver Todo Flor de terciopelo Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Con extracto de camelia roja, aceite de esta flor y ceramidas, esta crema de textura aterciopelada se funde sobre el rostro y suaviza las líneas de expresión, mantiene tu piel hidratada, elástica, rejuvenecida y protegida de los radicales libres y el frío extremo. N°1 Rich Revitalizing Cream, de Chanel. $115. chanel.com 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brillo sin par Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Esta humectante de textura ligera utiliza el poder de la vitamina C para mejorar el tono de la piel, hidratar en profundidad y revitalizar el rostro con resultados luminosos y naturales. DermResults Glow Lotion, de arbonne. $67. arbonne.com 10 de 12 Ver Todo Barrera protectora Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Indicada para pieles enrojecidas y muy secas, esta crema contiene avena coloidal y betaglucano que reparan al instante la dermis dañada. Además, su tecnología imita la estructura de los lípidos de la piel, lo que refuerza la barrera de protección natural. "Me encanta este producto para proteger la piel de mi cara de la sobreexposición a condiciones extremas. ¡Es buenísimo!". Leonela Taveras, escritora y productora digital sobre la Ultra facial Advanced Repair Barrier Cream, de Kiehl's. $36. kiehls.com 11 de 12 Ver Todo Tez perfecta Productos estrella cuidado piel 2023 Credit: Cortesía Este bloqueador solar mineral con color, está diseñado para fundirse en las pieles de tono medio u oscuro sin dejar rastro blanquecino. Solo un rostro uniforme, libre de imperfecciones, suave y protegido. Flawless Complexion SPF 50 Richly Tinted, de CoTZ. $27.50. cotzskincare.com

