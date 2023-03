Productos estrella 2023: Eleva tu presencia con estos perfumes hechos para conquistar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella - Perfumes 2023 Credit: Cortesía de la marca Si estás buscando un aroma especial que exprese tu personalidad, toma nota de esta lista de las fragancias premiadas por el equipo de editoras de People en Español. Todos perfectos para dejar una huella ¡donde sea que te encuentres! Empezar galería Deleita el olfato House of Bo, de Rosario eau de Parfum Credit: Cortesía de la marca Las colecciones de esta marca son hechas a mano y mezcladas por perfumistas de renombre mundial. Este frasco combina irresistibles notas cítricas de limón y granada con la rosa centifolia e incienso. House of Bo, de Rosario eau de Parfum. $365 la botella de 75ml. houseofbo.co 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Sube tu sensualidad Fame Eau de Parfum, de Paco Rabanne Credit: Cortesía de la marca Esta nueva fragancia femenina mezcla el jazmín y el incienso. Es súper sensual y captura el espíritu parisino que vive en cada mujer. Fame Eau de Parfum, de Paco Rabanne. $160 la botella de 50ml. sephora.com 2 de 11 Ver Todo Sé más irresistible Valaya eau de Parfum, de Marly Credit: Cortesía de la marca "Femenina y misteriosa, esta mezcla de bergamota, mandarina y algodón se ha convertido en mi fragancia favorita. Cuando lo elijo, ¡todas mis amigas me preguntan qué perfume llevo puesto!", dice Laura Acosta, redactora de moda y belleza sobre Valaya eau de Parfum, de Marly. $265 la botella de 75ml. Parfums-de-marly.com 3 de 11 Ver Todo Anuncio Una joya aromática Mon Premier Eau De Parfum Spray, de Lolita Lempicka Credit: Cortesía de la marca Si eres atrevida y apasionada, esta esencia te va a la perfección. Sus notas principales de regaliz, cereza y anís, la convierten en un encanto dedicado a todas las mujeres que se dejan seducir por lo mágico y sensual. Además, es vegano. Mon Premier Eau De Parfum Spray, de Lolita Lempicka. $80 la botella de 50 ml. lolitalempicka.com 4 de 11 Ver Todo Frescura primaveral Osmanthus Blossom Cologne, de Jo Malone Credit: Cortesía de la marca "Adoro las fragancias florales y ésta de notas exóticas es perfecta para la primavera. Con matices de albaricoque y madera, es como si hubieran embotellado la alegría y el buen tiempo", expresa Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza sobre Osmanthus Blossom Cologne, de Jo Malone. $112 la botella de 50ml. jomalone.com 5 de 11 Ver Todo Suave y ligero Miss Dior Blooming Bouquet, de Dior Credit: Cortesía de la marca Esta fragancia es una declaración de amor a la vida, es como un abrazo floral y espontáneo transmitido en las notas vivas del damasco, la peonía y la bergamota. Miss Dior Blooming Bouquet, de Dior. $135 la botella de 3.4 oz. dior.com 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Intensidad y dulzura Violette Volynka Eau de toilette, de Hermes Credit: Cortesía de la marca Esta fórmula combina elegantemente lo masculino y lo femenino, formando el equilibrio perfecto entre la fuerza del cuero y lo sutil de la violeta. Violette Volynka Eau de toilette, de Hermes. $504 la botella de 6.76oz. hermes.com 7 de 11 Ver Todo Un botella de felicidad La Vie Est Belle, de Lancôme Credit: Cortesía de la marca Con ingredientes de origen sostenible y de botella recargable y reciclable, esta fragancia femenina te llenará de inspiración, gracias a sus notas preciosas de la flor iris padilla y el toque dulce y cálido de la vainilla. La Vie Est Belle, de Lancôme. $118 la botella de 1.7 oz. lancome-usa.com 8 de 11 Ver Todo Ultra sexy Seductive Blue, de Guess Credit: Cortesía de la marca Tal como su nombre lo indica, este perfume te hará sentir súper atractiva y llena de confianza. Tiene como nota principal la pera y la bergamota. Seductive Blue, de Guess. $65 la botella de 2.5 oz. guess.com 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Floral y fresco Rose Naturelle Intense Eau de Parfum de Chloé Credit: Cortesía de la marca El ingrediente destacado de esta fórmula es una rosa orgánica seleccionada a mano y de origen ético, que abre el perfume con un aura ligera y femenina complementada con neroli marroquí y notas de cedro fresco. Está hecho para la mujer de espíritu libre, elegante y auténtica. Rose Naturelle Intense Eau de Parfum de Chloé. $118 la botella de 50ml. sephora.com 10 de 11 Ver Todo Brisa marina Bombshell Isle, de Victoria Secret Credit: Cortesía de la marca Esta fragancia con notas de flores y coco cremoso, te transportarán al océano. En la base, el sándalo y el haba tonka dan la bienvenida a un cálido abrazo isleño. Bombshell Isle, de Victoria's Secret. $59.95 la botella de 1.7oz. victoriassecret.com 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

