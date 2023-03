Productos estrella 2023: logra una piel soñada con estos productos para el cuerpo Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella 2023, cuerpo, star products, body care Credit: Cortesía de las marcas Las editoras de People en Español han premiado estas alternativas para el cuidado del cuerpo para lograr una piel limpia, hidratada y rejuvenecida. Empezar galería Cuerpo tonificado Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía Este nuevo suero de la marca de la diva del Bronx, Jennifer López, combina lo mejor del "skincare" con un producto que exfolia tu cuerpo sin irritación y reduce las manchas. Tighten + Tease Resurfacing Body Serum, de JLo Beauty. $60. sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Aroma divino Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía Nosotras somos amantes de la fragancia de los productos del cabello de Moroccanoil, así que quedamos fascinadas al conocer la loción corporal de la marca. Lo mejor de todo es que deja la piel como seda. Body Lotion Moisturizer, de Moroccanoil. $28. sephora.com 2 de 8 Ver Todo Un esencial Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía "Mi piel es muy seca así que siempre busco productos que hidraten en profundidad. Este jabón de cuerpo despierta mi piel y la deja limpia, súper suave, luminosa y fresca, además de con un delicioso aroma a cereza. Lo mejor es que es una fórmula vegana y biodegradable que se presenta en una botella nueva reciclable y más fácil de abrir". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza sobre el Body Wash Revitalizante Cherry & Chia Milk, de Dove. $6.97. walmart.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Piel hidratada Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía Si buscas una barra de jabón que deje la piel suave, hermosa y rejuvenecida, necesitas esta opción con un aroma brillante y tropical. Mango & Almond Oil Rejuvenating Body Soap, de Caress. $5.17. walmart.com 4 de 8 Ver Todo Protección natural Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía "Para mis axilas sensibles, este desodorante es excelente. Me encanta su aroma y lo ligero que es. Mi parte favorita es que es aluminum-free". Leonela Taveras, escritora y productora digital sobre Deodorant, de Glossier. $22. glossier.com 5 de 8 Ver Todo Aceite mágico Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía Formulado con guaraná y aceite de oliva brasileño, este aceite corporal reduce la hinchazón y combate la flacidez. Bum Bum Firmeza Firming & Debloating Body Oil, de Sol de Janeiro. $52. sephora.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Spa en casa Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía Aparte de dejar tu piel limpia y luminosa, este "body wash" utiliza el poder de la aromaterapia para crear una experiencia relajante en la ducha. Awakening Body Wash, de PURA D'OR. $14.99. walmart.com 7 de 8 Ver Todo Todo en uno Star Products, body care, productos estrella 2023, cuerpo Credit: Cortesía Hidrata tu tez o tu cuerpo con este hidratante vegano que contiene cica, un ingrediente asiatico que reduce el enrojecimiento. Cica Soothing Universal Cream, de boscia. $22. amazon.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

