Star Products 2022: presume manos y uñas perfectas

Si quieres tener manos suaves y rejuvenecidas así como unas uñas fuertes, saludables y fabulosas, estos aliados merecen un lugar especial en tu tocador.

Remedio multiusos

Este bálsamo con plantas e ingredientes naturales alivia muchos de los problemas que sufren tus pies, desde ampollas a talones cuarteados. Foot Care Salve, de Green Goo. $26.39. greengoo.com

Pedicura instantánea

¿Sin tiempo para ir al salón? Estas uñas postizas para pies te salvará en más de una ocasión. Color Press-on Pedicure, en Super Star, de imPRESS. $6.99. impressmanicure.com

Espuma nutritiva

Además de contener un montón de ingredientes limpios que cuidan tus manos, este jabón en espuma sale en forma de flor gracias a su dosificador. Yuzu Flower Foam Hand Wash, de MyKirei. $18. amanzon.com

Pura suavidad

Esta crema promete renovar las manos secas y maltratadas. Body Love Sensitive Care Hand Cream, de Dove. $4.48. walmart.com

Tono maravilla

Un verde vibrante que valoriza tus uñas. Esmalte, en Money Maker, de Karla & Karola. $4.75. karlaandkarola.com

Chica cool

Con este tono causarás envidia allá donde vayas. Esmalte, en Beach Babe, de Morgan Taylor. $8.30. walmart.com

Rojo pasión

El color perfecto para usar todo el año. Esmalte en CV (rojo cereza), de Olive & June. $8. oliveandjune.com

Cutículas saneadas

Este tratamiento actúa con rapidez eliminando las células muertas de las cutículas. Perfecto para no poner las uñas a remojo. Exfoliating Cuticle Remover Treatment, de Deborah Lippmann. $20. deborahlippmann.com

Largas y fuertes

Hidrata intensamente tus manos y fortalece las uñas. Healthy Hands Stronger Nails, de Vaseline. $2.99. target.com

Ecochic

Un esmalte vegano, disponible en 44 colores, que protege las uñas. Esmalte good. kind. pure. Nail Color, en 372 Blue Moonstone, de Sally Hansen. $6.79. target.com

Happy feet

Enriquecida con aceite de coco, previene la sequedad y alivia el cansancio en los pies. Coconut Foot Cream, de Burt's Bees. $9.90. target.com

Toque final

El complemento perfecto para alargar la vida de tu color de uñas. Speed Setter Top Coat, de Essie. $9.99. target.com

De moda

Hermosas uñas postizas reutilizables con pegamento no tóxico. Chill Tips Non-Toxic Reusable Press-On Nails, modelo Discoteca, de Chillhouse. $16. chillhouse.com

Básico necesario

Para mantener cuidada tu manicura necesitarás este aliado fundamental. Rockhard Cuticle Nipper, de Tweezarman. $39.94. walmart.com

