Star products 2022: reyes de las redes sociales

Gracias a su efectividad, estos productos de belleza se volvieron virales y se convirtieron en favoritos de las amantes de los cosméticos.

Rostro regio

Su formato bálsamo cuida tu piel mientras cubre las imperfecciones y está disponible en ¡40 tonos! Good Apple Skin-Perfecting Hydrating Foundation, de KVD Beauty. $40.50. sephora.com

Bronceado express

Con este suero autobronceador tú eliges la intensidad que deseas obtener mezclando más o menos gotas con tu hidratante. Radiant Glow Tan Boosting Facial Serum, de St. Moriz. $18.99. stmoriztan.com

Piel de lujo

Limpia los poros, suaviza las arrugas y empareja la piel. Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, de Paula's Choice. $32. paulaschoice.com

Superpestañas

Logra el efecto de pestañas postizas. Lash Sensational Sky High Mascara, de Maybelline New York. $8.98. walmart.com

Tono perfecto

Colección de labiales mate en nude para resaltar todos los tonos de piel. Color Fetish Matte Lipstick, en Pleasure, de Milani. $8. walmart.com

Adiós piel grasa

Al deslizar este rodillo por tu rostro te deshaces de los brillos en un dos por tres. Oil-Absorbing Volcanic Roller, de Revlon. $12.99. revlon.com

Aliada infalible

Una base ligera, que tiene protección solar SPF25 y permanece intacta hasta por 24 horas. Infallible Up To 24H Fresh Wear, de L'Oréal Paris. $11.99.target.com

Estrella de las redes

Un bálsamo de labios con un color que dejó fascinados a los usuarios de TikTok. Almost Lipstick, en Black Honey, de Clinique. $20. clinique.com

Puro glow

Lo único que necesitas para que tu piel brille como nunca. Beauty Light Wand, en Pinkgasm, de Charlotte Tilbury. $40. charlottetillbury.com

Base ideal

Mantiene la piel hidratada y radiante todo el día. Clean Fresh Skin Milk Foundation, de Covergirl. $11.99. ulta.com

Sin arrugas

Para un área de los ojos más firme, pareja y fresca. Instant Firm Eye, de Peter Thomas Roth. $38. sephora.com

