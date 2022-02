Star Products 2022: perfumes que dejan huella Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía Despierta los sentidos con estas exquisitas fragancias que han embriagado nuestro olfato. Empezar galería Vacación embotellada Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía Notas de madera, pimienta, jengibre, almendras y naranja para transportarte a Sylt, una isla alemana donde la jet set pasa sus vacaciones. Sylt Style 2202, de Krigler. $565 la botella de 100ml. krigler.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Delicioso aroma Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía Una maravillosa mezcla de flor de clementina y lila blanca. Orange Blossom, de Jo Malone. $145 la botella de 100ml. jomalone.com 2 de 9 Ver Todo Explosión floral Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía La combinación de gardenia blanca y azúcar morena te cautivará. Flora Gorgeous Gardenia, de Gucci. $138. sephora.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Divina sensación Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía Superpopular gracias a su increíble bouquet de notas de jengibre y cedro. Twilly Eau Ginger, de Hermès. $82 la botella de 30ml. hermes.com 4 de 9 Ver Todo A otro nivel Star Products 2022 perfumes Elaborado con exquisitas notas de rosa búlgara, pimienta y pachulí. Rose Prick, de Tom Ford. $375 el frasco de 50ml. sephora.com 5 de 9 Ver Todo Amaderado Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía Un aroma sensual con alma latina que te enamorará desde el primer instante. Espíritu Eau de Parfum, de House of BO. $290. houseofbo.co 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fresco y divertido Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía Con notas florales que te transportan a otra dimensión. Daisy Eau So Fresh, de Marc Jacobs. $122. macys.com 7 de 9 Ver Todo Inmortal Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía La más clásica y elegante en versión para coleccionistas. Nº5 Eau de Parfum Spray Collector's Edition, de Chanel. $150. chanel.com 8 de 9 Ver Todo Muy femenina Star Products 2022 perfumes Credit: Cortesía Cautivarás adonde quiera que vayas. Very GooD Girl Eau de Parfum, de Carolina Herrera. $107. macys.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

