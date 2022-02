Star Products 2022: las mejores herramientas de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Star products herramientas Credit: Cortesía Ninguna rutina está completa sin el uso de un buen dispositivo y estos ganadores sí que merecen que los pruebes. Empezar galería Eficacia probada Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Este antifaz de seda mejora tus horas de descanso aliviando el estrés a la vez que reduce las líneas de expresión en el contorno de los ojos gracias a sus puntitos de silicona colocados estratégicamente. Anti Wrinkle Sleep Mask, de Dr. Harris. $125. us.currentbody.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Nivel profesional Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Esta manta funge como sauna de infrarrojos con múltiples beneficios, desde eliminar toxinas a mejorar el sueño o acelerar la recuperación muscular. Infrared Sauna Blanket, de MiHIGH. $499.mihigh.com 2 de 10 Ver Todo Clase aparte Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Para que tu base luzca pareja y perfecta. Pinnacle Foundation Brush, de Anisa. $30. anisabeauty.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Rostro firme Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Combate la flacidez dejando tu rostro más definido y radiante. Gua Sha Facial Lifting Tool, de Mount Lai. $28. sephora.com 4 de 10 Ver Todo Facial en casa Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Un vaporizador facial que ayuda a sacar las impurezas de la piel dejándola como nueva. Aira Ionic Facial Steamer, de Vanity Planet. $59. vanityplanet.com 5 de 10 Ver Todo Cara nueva Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Reduce la inflamación y el enrojecimiento con solo deslizar este rodillo unas cuantas veces por tu rostro. Cold Roller, de Glow Skincare. $30. glowskincare.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Mímate! Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Con estas esferas puedes hacerte un drenaje linfático rápido y efectivo. Cooling spheres, de Rose Inc. $60 la pareja. roseinc.com 7 de 10 Ver Todo Luz propia Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Este espejo con luz integrada que gira 360 grados y con un miniespejo de aumento, será tu mejor aliado a la hora de maquillarte. Espejo Nala True-Glow Certified, de Fancii. $89. fancii.com 8 de 10 Ver Todo Eterna juventud Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Este aparatito activa las células para producir más colágeno, reafirma el rostro y suaviza las arrugas. Mini Facial Toner, de NuFACE. $150. us.currentbody.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Luces másgicas Star products 2022 herramientas Credit: Cortesía Mascarilla con luces LED y tecnología desarrollada por la NASA que combate el acné y disminuye las líneas de expresión para una piel más radiante y rejuvenecida. How to Glow 2.0 LED Light Therapy Mask, de Solaris. $115. macys.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

