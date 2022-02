Star Products 2022: los favoritos de la Generación Z Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía No te pierdas la selección de productos de nuestras editoras de Chica para celebrar la belleza natural. Empezar galería Renueva tu piel Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Con un llamativo tinte rojo, esta fórmula exfolia y combate pequeños brotes a la vez que mejora la apariencia de la piel. AHA 30% + BHA 2% Exfoliating Peeling Solution, de The Ordinary. $8. sephora.com 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Fantasía multicolor Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía ¿Quién no ha soñado con sumergirse en el arcoíris? Esta manteca hidratante contiene una potente mezcla de ingredientes naturales que reparan tu piel. Unicorn Fruit Whipped Body Butter, de Truly. $20. trulybeauty.com 2 de 12 Ver Todo Toque de color Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Con un poco de producto conseguirás un look radiante y natural. Soft Pinch Liquid Blush, en Encourage, de Rare Beauty. $20. sephora.com 3 de 12 Ver Todo Anuncio Mechones rosados Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía ¿Quieres transformar tu cabello sin compromiso? Prueba este tinte temporal en el color de moda. Rose Gold Coloring Conditioner, de Overtone. $25. overtone.co 4 de 12 Ver Todo Segura todo el día Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Mantén el sudor a raya con este spray delicado con la piel. Weightless Dry Spray, de Secret. $6.99. xxx 5 de 12 Ver Todo Facial en casa Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Con poderosos ácidos AHA y BHA que exfolian, mejoran la textura de la piel y transforman los rostros apagados. T.L.C. Sukari Babyfacial, de Drunk Elephant. $60. sephora.com 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Limpieza profunda Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Una fórmula concentrada perfecta para las pieles grasas. Cleanser Concentrate, de Glossier. $20. glossier.com 7 de 12 Ver Todo Económico y eficiente Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Limpia y exfolia con suavidad con este asequible favorito de varias generaciones. Renewing SA Clenaser, de CeraVe. $12. walmart.com 8 de 12 Ver Todo Manicura florida Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Llena tus uñas de artísticos diseños sin pisar el salón con estas coquetas pegatinas. Le Petit Jardin Mini Nail Stickers, de Le Mini Macaron. $5. ulta.com 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cejas maravilla Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Consigue unas cejas naturales y abundantes con solo unas pasadas de este gel con color. Air Brow Tinted Eyebrow Gel, de Kosas. $22. sephora.com 10 de 12 Ver Todo Look destacado Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía Realza tus pecas naturales o añade unas pocas más con este producto viral. Freck Og, de Freck Beauty. $22. freckbeauty.com 11 de 12 Ver Todo Date brillo Star products 2022 gen Z Credit: Cortesía El look de piel jugosa que siempre deseaste está a tu alcance con estas gotas de belleza. Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, de Glow Recipe. $34. sephora.com 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

