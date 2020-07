Cómo hacer tu propio spray anti moscas con ingredientes naturales Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si cuando se trata de rutina de belleza y limpieza del hogar buscas siempre opciones naturales y con la menor cantidad de químicos e ingredientes que no conoces posibles, esto te interesa. Como ya te habrás dado cuenta, es época de moscas, mosquitos y todo tipo de insectos, y si estas buscando una alternativa más natural a los sprays con alcohol y un olor super fuerte que venden en cualquier farmacia, ¡puedes hacerlo tú misma! En su libro Wild Beauty (10 Speed Press), la experta en recetas y remedios de belleza natural Jana Blankenship recomienda una mezcla de aceites esenciales con propiedades que ahuyentan a estos bichos y además huelen fenomenal. "El aceite esencial de eucalipto y limón es muy efectivo para librarse de los mosquitos y moscas, así como los aceites de citronela y madera de cedro. Además se pueden aplicar en niños y perros". Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto es lo que necesitas: 1/4 de taza de hamamelis 15 gotas de aceite esencial de eucalipto de limón 15 gotas de aceite esencial de geranio de rosa 15 gotas de aceite esencial de citronela 15 gotas de aceite esencial de menta 15 gotas de aceite esencial de madera de cedro Mezcla bien todos los ingredientes en una taza de medir y vierte la mezcla dentro de un recipiente con un rociador. Agítalo bien antes de aplicarlo sobre la piel, la ropa o el pelo antes de salir de casa. La experta recomienda mantenerlo alejado de la luz del sol directa para conservarlo mejor y asegura que puede durarte hasta un año de esta manera.

Close Share options

Close View image Cómo hacer tu propio spray anti moscas con ingredientes naturales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.