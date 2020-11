Close

¿Quieres conocer el spa de belleza más profundo del planeta? Acompáñanos en esta travesía hasta el corazón de las minas de sal de Zipaquirá en Colombia. Allí, a ciento ochenta metros de profundidad, existe un spa dedicado a promover los beneficios para la salud y la belleza de este mineral extraído de las entrañas de la tierra. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si eres fanática de los spas más exóticos del mundo no puedes dejar de conocer el más profundo de la tierra. En esta entrega de los #EspecialesconKika descubrirás este que se encuentra en el municipio de Zipaquirá, a veinte minutos de Bogotá. En el vídeo te transportarás a una zona colombiana muy relevante en términos de explotación de sal desde los tiempos prehispánicos, cuando los indígenas muiscas extraían este preciado elemento que surgió como resultado de la evaporación de un pequeño mar que existía en esa zona hace millones de años. Hoy día esta antigua ciudad colonial es sede de un imponente santuario construido en una mina a 180 metros bajo tierra y es reconocido mundialmente como una maravilla arquitectónica de este país. Image zoom Credit: Cortesia KRocha Image zoom Credit: cortesia KRocha SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente allí mismo se encuentra este inusual spa que ofrece rituales de relajación a través de los cuales puedes recibir beneficios al caminar descalzo entre copos del mineral o experimentar tranquilidad y armonía en un escenario tan luminoso como un campo de nieve. Las sales de la mina de Zipaquirá que alberga este santuario son apreciadas por su composición y cualidades que favorecen la salud: ayudan a liberar del cuerpo tensiones generales, contracturas musculares, agotamiento nervioso y alteraciones comúnmente causadas por el estrés. El mineral es reconocido como revitalizador, re-energizante y regulador circulatorio, devolviendo al cuerpo su vitalidad natural. Image zoom Credit: Cortesia KRocha El ambiente natural del spa dentro de la caverna se enriquece con aromaterapia y música relajarte. Además puedes disfrutar de masajes corporales con aceites de hierbas en manos de profesionales que te atienden con esmero mientras te sumerjes en este mar de tranquilidad y disfrutas una saludable bebida exótica. El spa también cuenta con una oferta exclusiva de productos cosméticos naturales, sales de baño y otros artículos para el cuidado corporal. Los tratamientos caseros con sal son fáciles de hacer y tienen muchos beneficios. Anímate a probar algunas recetas que encontrarás aquí mismo, pues recientemente en el verano ofrecí varias, incluso una con maíz y sal para combatir la celulitis Image zoom Credit: Cortesia KRocha Para visitar la catedral de sal de Zipaquirá, obtener más información o adquirir las entradas para una visita futura este es el link oficial

