Sonya Smith sorprende con rejuvenecedor cambio de look La actriz presumió de su nueva imagen este jueves a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los años no parecen pasar por Sonya Smith. A punto de alcanzar su quinta década de vida, la reconocida actriz de origen venezolano sorprendió este jueves a sus seguidores con un rejuvenecedor cambio de look con el que logró quitarse varios años de encima. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La casa de al lado y Marido en alquiler dejó atrás su larga cabellera para dar paso a una media melena con flequillo incluido. "Cambiar de look siempre me hace feliz. Es un momento en que decides verte diferente y tu energía cambia. Renovarnos a nivel espiritual y física nos permite tomar una perspectiva distinta ante la vida y nos puede dar ese empuje para lograr movernos en la dirección deseada", escribió Smith en Instagram junto a una foto en la que muestra su nuevo look. Sonya Smith Sonya Smith presume de su nuevo look | Credit: Instagram Sonya Smith El encargado de renovar la imagen de la actriz fue el estilista Javier Mathews, a quien Smith no tardó en agradecer el espectacular trabajo que le realizó en el cabello. "Gracias a Javier Mathews por ser tan maravilloso profesional y gran amigo", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su nuevo look dejó con la boca abierta a sus más de 600 mil seguidores de Instagram, quienes en cuestión de minutos llenaron su publicación con elogios y piropos. "20 años menos", comentó sorprendida una seguidora al ver lo joven que luce ahora. "Con ese look te ves mucho más joven", se puede leer en otro de los comentarios. "Más linda que nunca. Te luce el flequillo, te ves fresca y radiante", opinó otra persona.

