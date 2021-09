La venezolana Sonsoles González, con amplia experiencia en corporaciones de belleza, detectó que pasados los 40 las mujeres "desaparecen", lo que le inspiró a crear su marca Better Not Younger.

Con amplia experiencia en el mundo de la belleza trabajando en grandes empresas como Procter & Gamble, la venezolana Sonsoles González sintió la llamada al emprendimiento a los 52 años.

Cansada de que no se atendieran las necesidades de las mujeres de más de 44 años, decidió crear su propia línea para el cuidado del cabello bautizándola Better Not Younger (Mejor, no más joven) convirtiéndose en la primera en llenar ese hueco del mercado.

Ahora, con una colección de más de 15 productos se ha convertido en la marca favorita de estilistas y celebridades como Sharon Stone, Mindy Kaling o Kathryn Hahn, quienes han utilizado Better Not Younger en grandes eventos como la gala del Met o los Emmys.

Hablamos con esta empresaria sobre la creación de su exitosa marca.

¿Qué te inspiró a crear Better Not Younger?

Antes de convertirme en emprendedora (¡a los 52 años!), pasé toda mi carrera trabajando en grandes empresas de belleza de todo el mundo. Recuerdo estar sentado en reuniones de marketing e innovación de productos donde, independientemente de dónde estuviéramos, el tema siempre se centraba en la mejor manera de llegar al consumidor de 18 a 44 años. Siempre bromeaba '¿Qué les pasa a las mujeres después de los 44? ¿Desaparecen?'. Un día no ya no me pareció tan divertido. Era yo.

Me obsesioné con querer cambiar de alguna manera la narrativa que la sociedad ha creado en torno a las mujeres y el envejecimiento, pero ¿cómo? Sabía desde el tiempo que dirigía el negocio global de Pantene que el cabello es una de las cosas más importantes que influyen en cómo se sienten las mujeres sobre sí mismas. El cabello cambia a medida que envejecemos, así que se me ocurrió crear una línea que ayudara con estos cambios. Dos años después, nació Better Not Younger.

¿Cómo elegiste el nombre?

Cuando le presente la idea que tenía en mente a la agencia con la que trabajaríamos (Dear Future, también socios de Better Not Younger), me enfoqué en cómo yo me sentía a mis 52 años – mis aspiraciones, la importancia de sentirme atractiva, de cómo a esta edad tenía más confianza en mí misma de la que jamás tuve cuando tenía 20 o 30 años. Después de esta conversación, uno de ellos comentó – '¡tú te quieres ver mejor, no más joven!'. Decidimos "Better Not Younger" como posicionamiento de la marca, y finalmente, el nombre. De esta manera, no había más nada que explicar. El nombre lo diría todo.

¿Cómo dirías que ser venezolana te ha influido a la hora de emprender este proyecto?

En Venezuela se venera la belleza. Tenemos el récord de títulos de Miss Universo. Las mujeres cuidan su cabello, uñas, rostro y cuerpo desde una edad temprana. Hay peluquerías por todas partes y siempre están llenas. Las mujeres venezolanas comprenden intrínsecamente la conexión entre el cuidado personal y la confianza en sí mismas. Crecer en Venezuela me dio esta apreciación por la belleza. Pero también me dio la perspectiva de la belleza inclusiva. Porque en Venezuela todas las mujeres, pobres o ricas, jóvenes o viejas, quieren lucir lo más bellas posible. Better Not Younger es eso -- belleza inclusiva, porque le hablamos a aquellas mujeres que hasta ahora se sentían excluidas de la mayoría de las marcas de belleza.

¿Cómo elegiste los productos que lanzar? ¿Cómo es el proceso de creación?

La mayoría de las mujeres comienzan a notar cambios en su cabello a los 40 años. El cabello se vuelve más delgado, seco y quebradizo, el cuero cabelludo se vuelve más seco y propenso a la inflamación y el crecimiento del cabello se ralentiza, todo lo cual es en gran parte el resultado de cambios hormonales inevitables y deficiencias nutricionales. Los 40 también suelen ser cuando las canas comienzan a aparecer como resultado de la disminución de la producción de melanina. Los productos de Better Not Younger fueron desarrollados para contrarrestar estos cambios, ayudando en tres áreas: mejorar la condición del cuero cabelludo, mejorar la calidad del cabello y reforzar la salud interna del cuerpo.

Por ejemplo, nuestro limpiador de cuero cabelludo con carbón activado New Dawn es parte de nuestra colección de cuidado del cuero cabelludo. Su función es limpiar y desintoxicar el cuero cabelludo de la suciedad, la acumulación de producto y las células muertas de la piel, todo lo cual puede obstruir los folículos capilares y comprometer el crecimiento saludable del cabello.

¿Qué lecciones de belleza aprendiste de niña y de quién?

Desde pequeña, me encantaba ver a mi madre arreglarse. Ella era muy coqueta, pero a la vez muy natural. Y así fue siempre ella, aun siendo muy mayor, iba regularmente a la peluquería y siempre salía vestida impecablemente. De ella aprendí que la mejor manera de verse guapas es de sentirse segura de sí misma. Ella era así, llenaba la sala a donde llegara, porque siempre se sentía la mas guapa. Y, siempre me decía, nunca se sale de casa sin antes ponerse un poco de perfume.

¿Qué enseñanzas de tu trabajo en una gran corporación has podido utilizar en tu emprendimiento?

El trabajo en P&G y L'Oréal aprendí la importancia de entender profundamente al consumidor a la hora de crear productos y marcas. Por otro lado, estas empresas me dieron mucha estructura; al igual que un negocio grande, un emprendimiento necesita visión, saber tus metas, entender cuáles son las áreas de enfoque mas importantes. Estas herramientas han sido fundamentales para el éxito de Better Not Younger.

¿Crees que las mujeres de más de 40 años están actualmente representadas en el mundo de la belleza?

La industria de la belleza mayormente reconoce un estándar de belleza: la juventud. Por eso, las empresas y los medios publicitarios prometen "revertir" el paso del tiempo, eliminar "el problema" que es envejecer. Cuando en ocasiones intentan hablar o mostrar una mujer madura, utilizan estereotipos pasados de moda, de una mujer jubilada que se ocupa de sus nietos, que viaja en cruceros o se dedica a plantar flores en su jardín. Cuando yo veo eso, me pregunto. ¿Dónde están esas mujeres? Miro a mi alrededor, a mis amigas y colegas, y encuentro mujeres emprendedoras, reinventándose, con carreras exitosas, increíblemente atractivas. La filosofía de Better Not Younger se centra en eso, en cambiar esa narrativa anticuada sobre las mujeres maduras. Mostrar a estas mujeres como son: fuertes, optimistas, orgullosas de lo que han logrado en su vida. Y demostrarle a la sociedad que cuando se trata de belleza no queremos vernos jóvenes, ¡lo que queremos es vernos bien!

¿Qué le dirías a las mujeres hispanas que están tratando de emprender en Estados Unidos?

Nuestro origen no debe determinar nuestro éxito, al contrario, debe alimentarlo. Tenemos la ventaja de venir de una cultura luchadora, donde nada ocurre sin un gran esfuerzo. Yo le diría a esta mujeres, ¡pa' lante! Pon este mismo esfuerzo en tu emprendimiento, rodéate de gente que lo haya logrado, mantente curiosa. Utiliza los recursos disponibles en tu comunidad para aprender y conectarte con gente dispuesta ayudarte.