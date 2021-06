¿Cómo lograr una sonrisa perfecta como la de tus estrellas favoritas? La sonrisa suele ser el punto focal, la carta de presentación de cualquier ser humano. Unos dientes saludables hablan mucho de la persona que tienes delante. Y si esa persona eres tú misma, sigue estos consejos de un famoso dentista mexicano que sabe cómo hacerte lucir como una estrella de dientes radiantes Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rodrigo López Santos es el dentista detrás de las sonrisas de muchos famosos. Desde influencers y youtubers, y actores como Cynthia Klitbo, Fabiola Campomanes o Roberto Romano, hasta la ganadora de La Voz México, Yuliana Martínez, y el famoso conductor de televisión Faisy, del programa Me muero de la risa. López Santos nos regala unos tips para que muestres tu mejor sonrisa en cualquier momento. Cynthia Klitbo Cynthia Klitbo ¿Cuáles son los pasos diarios a seguir para mantener una sonrisa perfecta? La higiene correcta de nuestra boca nos ayuda a mantener dientes y encías saludables. Así que cepillarse mínimo 3 veces al día es un hábito indispensable. fabiolacampomanespremiosluminus-dsc0238.jpg Si tuvieras que escoger, qué elegirías, ¿un cepillo eléctrico o uno convencional? El cepillado dental correcto requiere de movimientos de muñeca para poder abarcar encías y todas las caras dentales de los dientes, ejerciendo la presión necesaria. El cepillo eléctrico se inventó para aquellos pacientes que tienen problemas motrices, adultos mayores o niños para ayudarles a eliminar la placa dentobacteriana. Así que si no es tu caso, yo recomiendo que utilices el cepillo de cerdas blandas y te cepilles con la técnica correcta. Roberto Romano Roberto Romano Otra elección: ¿Water pick o hilo dental? El water pick se recomienda en prótesis tales como puentes, coronas, implantes, brackets y también para el lavado interdental, pero el hilo dental nos ayuda a eliminar restos de alimentos mucho más difíciles que requieren de fuerza mecánica. Llegado el punto en que alguien necesita reparar la sonrisa, cuáles son la opciones? Depende mucho del caso pero si hay pérdida de piezas, lo más recomendable es rehabilitar con implantes dentales ya que estos nos devuelven función y estética sin afectar a los dientes vecinos. Ahora, si lo que se pretende solamente es recuperar la estética, entonces recomiendo las carillas dentales. Si se habla de implantes, ¿cuál es la mejor opción en cuanto a color? Siempre recomiendo a mis pacientes escoger un color claro pero natural ya que es mucho más estético tener una sonrisa acorde a nuestra fisionomía y color de piel.

