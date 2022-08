Sudoración, frizz, rímel corrido... Una solución para cada problema cosmético ocasionado por el calor Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Victoriabee/ Klaus Vedfelt/ Victoria Ionescu Amamos el verano, pero mantenerse guapa y fresca todo el día puede ser todo un reto. Mira cómo combatir los problemas cosméticos que puede ocasionar el aumento de las temperaturas. Empezar galería Rímel corrido Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía Aunque no vayas a la playa ni a la piscina, el sudor puede hacer que tu máscara de pestañas abandone y arruine tu maquillaje. Busca una fórmula resistente al agua que además te de volumen durante horas ¡y olvídate de retoques! Monsieur Big Waterproof Mascara, de Lancôme. $27. lancome-usa.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Exceso de sudoración Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía Sudar es natural, pero en ocasiones el sudor excesivo en algunas zonas concretas de nuestro cuerpo como bajo los senos, puede ser muy incómodo. Estos polvos de fácil aplicación, formulados sin talco, absorben y secan dejando un lindo aroma. La brocha es recargable. The Sweat Powder, de Kaia Naturals. $35. kaianaturals.com 2 de 8 Ver Todo Mantener el bronceado Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía No es necesario exponerse largas horas al sol (lo que además es peligroso) para obtener un tono bronceado, tan favorecedor pero difícil de mantener cuando volvemos a la rutina. Este suero que se mezcla con ácido hialurónico y jojoba te dará un color natural y de manera gradual. Gradual Self-Tan Face Serum, de The Fox Tan. $17.99. thefoxtan.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Cabello con frizz Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía Formulado para personas con un estilo de vida activo, este spray protege de la humedad del clima, el sudor y la polución diaria. Perfecto para dejar secar al aire o antes de usar el secador. SweatShield, de Swair. $38. swair.com 4 de 8 Ver Todo Manicura imperfecta Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía Cuando estamos de vacaciones es difícil mantener una manicura perfecta y muchas veces n tenemos tiempo de retocarnos. Estas uñas postizas con un aspecto muy natural, se colocan en minutos y le darán a tus manos un aspecto arreglado al instante. Press-On Manicure, En Peevish Pink, de imPRESS. $6.99. impressmanicure.com 5 de 8 Ver Todo Piel quemada Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía Si has pasado más tiempo al sol de lo debido, tu piel puede resentirse. Esta loción vegana con aloe vera calma y enfría la piel quemada por el sol, el aceite de coco y la jojoba proporcionan hidratación profunda y restauran la barrera de protección de la piel. After Sun Recovery Lotion, de Thrive. $13.46. amazon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pies a punto Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía Si quieres mantener tus pies frescos y secos todo el día, este polvo en spray será tu mejor aliado. Fácil y rápido de usar, combate el mal olor y absorbe el sudor y la humedad dejando un aroma fresco y cero residuos. Invisible Spray Foot Powder, de ARM & HAMMER. $6.97. walmart.com 7 de 8 Ver Todo Agotamiento veraniego Soluciones problemas cosméticos calor Credit: Cortesía Las largas jornadas fuera de casa y las altas temperaturas, dejan fuera de combate a cualquiera. Estos parches se pegan en la piel y van liberando diferentes sustancias que te ayudan con tus necesidades. El parche B12 Awake te dará un empujón de energía y Dream, te ayudará con tus rutinas de sueño para que descanses todas las horas que necesites. Rise And Shine Patch Collection, de The Good Patch. $20.49 el paquete de 8 parches. target.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Sudoración, frizz, rímel corrido... Una solución para cada problema cosmético ocasionado por el calor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.