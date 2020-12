Close

Sofía Vergara y Joan Smalls se apuntan al reto de fin de año más divertido de TikTok El viral #LoveItCouldnWearIt nos permite presumir todos esos modelos que nos hubiera gustado lucir en 2020 y por culpa de la pandemia tuvimos que cambiar por ropa más cómoda Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda, las prendas estrella de la moda de 2020 han sido los pantalones de punto, las sudaderas, los leggins y los pijamas. Ropa relajada para hacer frente a la pandemia desde la comodidad del hogar. Cómo hemos echado de menos las premiaciones y las fiestas en las que las celebridades paseaban las más recientes creaciones de las primeras marcas de la costura, y pisaban con taconazos las alfombras rojas. Brillos, transparencias y aplicaciones han sido desbancadas por pantalones de mezclilla, zapatillas deportivas y hoodies. ¡Pero no todo está perdido! Gracias a un hashtag viral que comenzó la perrita Tikka the Iggy en TikTok, hemos podido ver algunas de esas prendas que las famosas como la actriz colombiana Sofía Vergara o la modelo puertorriqueña Joan Smalls, guardaban en sus clósets para este año. La simpática Tikka comentó "Tenía tantos modelos monos planeados para este año que no he podido llevar que simplemente os los quiero enseñar", en un vídeo acompañado de la etiqueta #LoveItCouldnWearIt, que se ha hecho muy popular en las redes sociales. Tanto es así, que la protagonista de Modern Family ha hecho su propia versión, mostrándonos varios cálidos modelitos que no ha necesitado llevar, entre los que abundan los estampados animales. En una versión más sofisticada, la modelo puertorriqueña Joan Smalls nos enseña varios conjuntos que le hubiera gustado lucir, pero por culpa del confinamiento ha tenido que dejar en su armario. Entre ellos, un sensual corpiño con transparencias y un vestido de brillos de inspiración años 70. Y ustedes, ¿qué prendas especiales guardaban o compraron para este 2020 que no se han podido poner?

