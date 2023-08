El look del día - agosto 23, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Hollywood To You/Star Max/GC Images Clarissa Molina, Myrka Dellanos y Sofía Vergara son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Myrka Dellanos El look del día Credit: Instagram La periodista se vio fabulosa con este pantalón negro ajustado y un blazer entallado de cuadros en color morado, con botones y escote corazón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina El look del día Credit: Instagram La reportera posó con un conjunto de pantalón de tiro alto y bustier de rayas en blanco y negro, que alargaba aún más su esbelta figura. 2 de 8 Ver Todo Anitta El look del día Credit: Instagram La cantante brasileña presumió piernas con este set de corsé y shorts de colorido estampado que acompañó de tacones negros. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sofía Vergara El look del día Credit: Hollywood To You/Star Max/GC Images La actriz ha vuelto al trabajo con las grabaciones de una nueva temporada de America Got Talent por primera vez soltera y le vimos llegar al estudio con una blusa blanca holgada, pantalones de mezclilla. Completó su look con una cartera Dior, sandalias transparentes de plataforma y lentes de sol. 4 de 8 Ver Todo Lili Estefan El look del día Credit: Instagram La Flaca posó con este top ajustado negro con minifalda blanca con detalles calados y sandalias de altísimo tacón, negras y doradas. 5 de 8 Ver Todo Heidi Klum El look del día Credit: Thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images La modelo también ha vuelto al trabajo y lo ha hecho con este conjunto de pantalón y blusa con estampado geométrico multicolor que lució con sandalias minimalistas y una cartera de piel. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alicia Machado El look del día Credit: Instagram La actriz compartió esta sensual imagen ataviada con un ceñido enterizo azul marino con cinturón, lentes de sol futuristas y sandalias de tacón con detalles de estampado animal. 7 de 8 Ver Todo Jacqie Rivera El look del día Credit: Instagram La hija de Jenni Rivera modeló un veraniego mono corto de color caldero, con escote cruzado y cinturón, combinado con zapatos peep-toe morados de plataforma. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

