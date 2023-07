Sofía Vergara disfruta últimos días de vacaciones en Ravello en traje de baño sexy ¡Qué guapa! La colombiana nos dejó boquiabiertas con su figura en estas fotos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque está celebrando sus 51 años, Sofía Vergara luce más joven que nunca. Acompañada de varios amigos, la colombiana ha pasado sus cumpleaños paseando por Italia, maravillándonos en cada destino con atuendos espectaculares que resaltan su belleza. Pero si algo ha llamado la atención de sus seguidores, han sido sus fotografías en traje de baño. sofia vergara, traje de baño Credit: IG/Sofía Vergara En su página de Instagram, la actriz acaba de compartir varias fotos desde Ravello en la costa de Amalfi presumiendo un bañador azul de estampado de leopardo que la hizo lucir como toda una veinteañera. "¡Últimos días de vacaciones! Incluso cuando eres tan caliente te amo Ravello!" escribió junto a las fotos. sofia vergara, traje de baño Credit: IG/Sofía Vergara Por supuesto, sus fans quedaron enamorados del look, escribiendole miles de comentarios celebrando el traje de baño y su figura envidiable. En la foto, también vimos varios productos de su nueva marca de belleza Toty. La línea está enfocada en protección solar, así que fue el complemento perfecto para un día soleado en Italia. sofia vergara, traje de baño Credit: IG/Sofía Vergara SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de sus increíbles looks, lo que ha llamado la atención es que su esposo Joe Manganiello no la acompañó en el viaje, lo cual ha desatado sospechas de problemas en la pareja. Esperamos que sólo sean rumores y que muy pronto se reencuentre con su marido.

