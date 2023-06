Todo lo que necesitas saber sobre Toty, la nueva marca de belleza de Sofía Vergara La colombiana está compartiendo su secreto de belleza con sus fans a través de esta línea. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Vergara, toty, belleza, protector solar Credit: Cortesía de Toty Hace unos días en su cuenta de Instagram, Sofía Vergara mencionó misteriosamente que su "secreto de belleza favorito" estaba a punto de llegar. Ya descubrimos que la actriz hacía referencia a Toty, su nueva marca de belleza, disponible desde hoy en Toty.com. Nombrada en honor a su apodo familiar Toti, que le pusieron cuando era una adolescente en Colombia, la colección cuenta con cuatro productos estrellas, cada uno diseñado para proteger tu rostro del sol y prevenir las arrugas y manchas que pueden causar los rayos dañinos. Sofia Vergara, toty, belleza, protector solar Credit: Cortesía de Toty El Ilumina CC Cream SPF 50+ ($42) es la combinación perfecta de una base y un protector solar de fórmula mineral para las que buscan un producto que simplifique su rutina de belleza. También conocimos el Ilumina CC Creamy Compact SPF 50+ ($54), la opción perfecta para las que prefieren llevar su base en una polvera. Sofia Vergara, toty, belleza, protector solar Credit: Cortesía de Toty Ambos productos que funcionan como base están disponibles en 15 matices diferentes, así que cada mujer podrá encontrar el color perfecto para su tez. Sofia Vergara, toty, belleza, protector solar Credit: Cortesía de Toty Sofía también creó un bloqueador solar tradicional, el Solaria Mineral SPF 50+ ($42), y un mezcla de vitaminas y antioxidantes llamado Solaria Infusion ($42) para fortalecer tu piel y prevenir arrugas desde dentro del cuerpo. Aparte de estos cosméticos y productos para el cuidado de la piel, Toty también cuenta con una brocha y esponja para asegurar que sus creaciones queden perfectas sobre tu tez. Sofia Vergara, toty, belleza, protector solar Credit: Cortesía de Toty La colección fue creada en colaboración con Cantabria Labs, un fabricante de productos dermatológicos en España conocido por su innovación científica en el mundo de la protección solar.

