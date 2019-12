Sofía Vergara, Kate Middleton y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Sofía Vergara Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Sofía Vergara Image zoom Instagram/Sofía Vergara Sexy y muy tropical lució la actriz colombiana con este look de falda maxi con bordados de aves y croptop negro con pronunciado escote. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Kate Middleton Image zoom Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Regia como de costumbre lució la duquesa con este look de elegante abrigo gris con detalles de piel, sobrero y zapatos verde. 2 de 9 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Para despedir el último viernes del año en Despierta América, la presentadora optó por este jumpsuit verde, que combinó con una correa dorada de cadenas y zapatos negros. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Jennifer López Image zoom 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la cantante de compras en Miami luciendo muy cómoda y casual con jeans rasgados, camisesta blanca, botas marrones y abrigo tejido. 4 de 9 Applications Ver Todo Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Muy femenina lució la presentadora mexicana con este coqueto minivestido crema con mangas tipo globo de Latin Gal Boutique, que complementó con sandalias de plataforma. 5 de 9 Applications Ver Todo Michelle Salas Image zoom Instagram/Michelle Salas La socialité estuvo disfrutando de unos días en familia en México y la vimos con este hermoso vestido blanco y negro con abertura frontal, que combinó con botines blancos y un abrigo marrón de piel. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La Reina Isabel Image zoom Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Captamos a su majestad luciendo muy festiva con un vestido rojo que complementó con abrigo y sombrero del mismo color, zapatos y bolso negro. 7 de 9 Applications Ver Todo Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta La presentoda lució muy sexy con este look de minifalda negra, blusa con lazo, jacket de lentejuelas y botas por encima de la rodilla. 8 de 9 Applications Ver Todo Lili Estefan Image zoom Instagram/Lili Estefan La presentadora celebró que ya tiene 3 millones de seguidores en Instagram con esta divertida foto dónde aparece con jeans skinny y una blusa fucsia. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

