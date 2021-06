El sexy look de Sofía Vergara en su cena de aniversario con Joe Manganiello Han pasado 7 años desde que Sofía Vergara tuviera su primera cita con su ahora esposo, Joe Manganiello y la sensual colombiana se vistió para la ocasión. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya han pasado 7 años desde que la actriz Sofía Vergara tuviera su primera cita con el también actor Joe Manganiello. La pareja comenzó a salir en verano de 2014, se comprometió en la Navidad de ese año y se casó en noviembre del 2015, y este lunes salió a celebrar este aniversario con una romántica cena en el restaurante japonés Nobu de Malibú. Este último año no hemos podido ver a la colombiana en la alfombra roja, por la reducción de las galas debido a la pandemia. Eventos en los que acostumbrábamos a verla presumir cuerpazo enfundada en diseños de corte sirena, escotes palabra de honor y ajustadas siluetas. Aunque ahora podemos disfrutar de los glamorosos looks que la intérprete luce en la nueva temporada de America's Got Talent, también con brillos y apliques aunque más sencillos. Amante de los tacones, podemos tomar buena nota de sus atuendos a la hora de acudir a las grabaciones. Con pantalones de mezclilla y tops floreados muy favorecedores, o con veraniegos vestidos, la también empresaria de moda va siempre a la última. ¿Y qué se puso Sofía para su cena de aniversario con su esposo Joe Manganiello? Un ajustadísimo vestido midi de estilo bustier, con un llamativo estampado floral en verde, rojo y blanco de Veronica Beard que le sentaba como un guante y acompañó de una llamativa cartera en verde prado con gruesa cadena dorada de la firma Bottega Veneta. Sofia Vergara look cita romántica Credit: IG Sofía Vergara SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz también presumió varias gargantillas de perlas, con detalles dorados y una gran esmeralda que complementaban a la perfección el florido vestido. Sofia Vergara look cita romántica Credit: IG Sofía Vergara Como look de belleza, optó por un maquillaje neutro, con sombras en color café que enmarcaban sus ojos castaños, cejas rellenas y rostro impecable. Un poco de rubor para destacar sus pómulos y un labial natural le dieron el toque final. Sofia Vergara look cita romántica Credit: IG Sofía Vergara Antes de salir de casa, la actriz colombiana compartió su look con sus 21.9 millones de seguidores a través de sus historias de Instagram. Después, añadió dos instantáneas con su flamante marido bajo las que escribió "Feliz aniversario de primera cita. 7 años. Te quiero". Por su parte, Manganiello apostó todo al negro con un traje de este color, camisa también oscura. Le dio un toque "salvaje" a su look con unos botines de estampado leopardo.

