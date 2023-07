Sofía Vergara, sin Joe Manganiello, sale a cenar con este sensual atuendo ¡Qué guapa! La colombiana que ahora está soltera nos dejó boquiabiertas con un look de estampado salvaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La soltería le está sentando de maravilla a Sofía Vergara. Sólo una semana después de anunciar su separación de Joe Manganiello, la colombiana salió el sábado a cenar con sus amigas en el restaurante Bird Streets Club de West Hollywood. Por supuesto, como buena amante de la moda y belleza, Sofía nos dejó boquiabiertas con su vestido de la venganza. Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz de Modern Family eligió una prenda ceñida con estampado de leopardo que resaltó sus curvas envidiables y unos altísimos tacones con plataforma de Christian Louboutin. Completó el look con un bolso de Chanel, su cabello en ondas suaves y por supuesto, sin su anillo de casada. Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group Aunque no anunciaron su separación al resto del mundo hasta el 17 de julio, la petición de divorcio de Manganiello reveló que la pareja se separó el 2 de julio, días antes del cumpleaños de la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las redes, la fría felicitación del actor a la estrella en su cumpleaños el 10 de julio despertó sospechas de problemas en la relación. Para celebrar sus 51 años, Sofía viajó a Italia con sus amistades, donde compartió varias imágenes disfrutando del sol con bikinazos espectaculares.

