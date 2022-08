Este es el secreto de las fabulosas semi-ondas de la melena de Sofía Vergara Con este hermoso estilo, perfecto para el verano, la actriz colombiana arrasó no solo en las calles de Los Ángeles sino en las redes sociales. ¡Aquí sus trucos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Vergara es fiel a su estilo. Sabe perfectamente lo que le funciona y por eso siempre da en el blanco. Es famosa en las alfombras rojas por llevar vestidos ajustados con escote strapless y corte sirena, pero también por lucir un cabello largo y lustroso. El pasado miércoles 10 de agosto, la actriz fue vista caminando por las calles de Los Ángeles con su larga melena estilizada en ondas de playa acentuadas por reflejos cobrizos bañados por el sol. Su peinado fue el complemento apropiado para un romántico vestido de estampado floral en capas, sus acostumbradas plataformas, un enorme bolso de Dior y llamativas uñas de color amarillo brillante que le agregaron un toque ecléctico inesperado. Sofia Vergara Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Si bien podemos decir que los bobs o cortes a la altura de la quijada son alternativas de bajo mantenimiento ideales para el verano, las ondas sueltas serán un estilo eternamente apropiado que nunca pasará de moda. Lo novedoso de esta temporada es que las famosas ahora están optando por el peinado denominado "media o semi onda" que esencialmente combina una textura suelta con raíces lacias para una vibra relajada y moderna, como lo hizo Sofía Vergara. "Las semi-ondas son ideales para un look glamoroso y relajado", afirma el estilista Marco Peña quien trabaja con estrellas como Gloria Trevi, Thalía y Adamari López. "Se trata de intercalar secciones de cabello lisas con otras onduladas para lograr un efecto multidimensional en el cabello, para que así luzca un poco desordenado y mucho más fresco", dijo. "La media onda consiste en dejar la raíz lacia para crear luego una onda alargada que se inicia a la altura de los pómulos o el lóbulo de la oreja, con los extremos sueltos", explica. Conseguir el look de Vergara y otros similares de celebridades como Lourdes Stephen, Hailey Bieber o Clarissa Molina requiere un poco de esfuerzo, pero la recompensa vale la pena. "Para crear el estilo de media onda, es preciso usar una tenaza rizadora de tamaño mediano y enrollar el cabello suavemente en secciones gruesas para crear una curva relajada y suelta", explica Peña. Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group La clave es escoger las secciones que van a a rizarse. "Toma el cabello desde la oreja y envuélvelo en forma de S, dejando por fuera las puntas", detalla el estilista. "Esta es la forma de hacer la media onda, dejando las raíces y los extremos del cabello sin encrespar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para mantener este estilo durante dos o tres días puedes dormir en las noches con un moño alto que se suelta en la mañana. Si lo que buscas es un poco más de volúmen, un toque de champú seco en las raíces hará toda la diferencia. Este look funciona de maravilla tanto con jeans, shorts y camisetas como con opciones de trajes estampados al estilo de Vergara.

