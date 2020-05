Sofía Vergara revela en Instagram por qué siempre lleva maquillaje y cómo ha logrado la felicidad La colombiana más internacional se sincera en una entrevista en vivo con su amiga, la maquilladora de las estrellas. By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si sigues a Sofía Vergara en las redes sociales, habrás visto que la venezolana no renuncia al pintalabios ni un solo día, aunque no salga de casa. Desde un picnic con su marido, Joe Manganiello, en el jardín de su casa, a la celebración del día de la madre comiendo tarta, su auténtica debilidad, la actriz de Modern Family siempre lleva color de labios. Y es que, como ella misma ha confesado en una charla virtual con su amiga la maquilladora Charlotte Tilbury que se publicó en Instagram hace unos días, si no lleva maquillaje se siente "como si estuviera enferma". La maquilladora y empresaria que hasta ha nombrado una barra de labios inspirada en la colombiana, Viva la Vergara, aprovechó la conversación para sacarle a su amiga algunas declaraciones de lo más jugosas, como que durante sus 11 años interpretando a Gloria en la popular serie de ABC a menudo se hacía el maquillaje ella misma. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era como terapia", dice. "Llegaba [al estudio] a las 5 de la mañana, me hacía el maquillaje... lo hacía más rápido que nadie y era muy divertido". "Siempre he sido el tipo de persona que lleva algo de maquillaje puesto siempre, siempre", confiesa después de explicar que durante la primera semana de cuarentena estuvo casi todo el tiempo en pijama todo el día hasta que se dio cuenta de que eso la estaba deprimiendo. Después retomó sus rutinas de trabajo y cuidados y se encontró mucho mejor. "Necesitaba maquillaje solo para mí misma y para no sentir como que estaba enferma". Después de haberlo logrado todo en el mundo del entretenimiento y haberse convertido en la mujer mejor pagada de la televisión, la actriz declaró en esta entrevista en video sus claves para haber encontrado y mantenido la felicidad. "Tengo que reírme de mí y de la vida. He pasado por muchas cosas locas en mi vida... intento no pensar demasiado y tratar de estar agradecida por lo que tengo y no pensar en el pasado", dice. "Hay que sguir para adelante para apoyar y estar ahí para tus hijos, para tus seres queridos. No puedes quedarte atascada sintiéndo lástima por ti misma porque entonces es cuando te deprimes".

Close Share options

Close View image Sofía Vergara revela en Instagram por qué siempre lleva maquillaje y cómo ha logrado la felicidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.