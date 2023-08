Sofía Vergara muestra su nuevo estilo de soltera con esta propuesta maravillosa Sabemos exactamente en dónde puedes conseguir este look para tu propio closet. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La soltería le está sentando de maravilla a Sofía Vergara. Un mes después de anunciar su diviorcio, la colombiana está más radiante que nunca y sus looks en la televisión nos están dejando boquiabiertas. Para grabar un episodio de America's Got Talent, la actriz confió como siempre en el talento de su estilista Rhoda Spies, la cual le eligió un conjunto fucsia al estilo Barbiecore que sigue vigente gracias a la película taquillera. Sofia Vergara Credit: IG/Sofia Vergara Vistiendo una blusa asimétrica strapless con un pantalón ancho a juego, Sofía lució más guapa y joven que nunca. También complementó el look con joyas rosa de XIV Karats. Sofia Vergara Credit: IG/Sofia Vergara Al quedar enamoradas del atuendo, quisimos saber exactamente en donde lo podíamos conseguir y encontramos todos los detalles. Su atuendo rosa es de la marca Nadine Merabi, la diseñadora inglesa con raíces libanesas que se ha hecho famosa por sus diseños chic y sofisticados. Sofia Vergara Credit: Cortesía Sofía vistió la blusa Hot Pink Faye Top ($345) y los Charlotte Trousers ($245), dos piezas que están disponibles en el sitio web de la marca. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de su nuevo estilo de soltera?

