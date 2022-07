¡Sofía Vergara al natural! La actriz corta la respiración con su look en su 50 cumpleaños Sin filtros, sin máscaras, ni pretensión de verse más joven. La actriz colombiana se mostró tal cual al llegar a la quinta década y dejó a todos sin palabras por cómo se ve. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Celebrar los 50 años merece una fiesta en condiciones. Así que Sofía Vergara arrancó las celebraciones desde temprano para dar la bienvenida a este número tan redondo y, en ocasiones, temido por algunas mujeres. No es su caso. La actriz colombiana lució orgullosa esta nueva década con unas imágenes que demuestran que los años no pasan por ella. Y si pasan, tampoco está dispuesta a disimularlo con filtros exagerados que muestren a una persona que no es ella. Acompañada de los suyos, incluida su bella sobrina, Claudia Vergara, Sofía deslumbró y dejó a todos con la boca abierta con sus fotos al natural. Risas, comida sabrosa y brindis fueron algunos de los momentos estelares de este encuentro en tan familiar. Sofia Vergara Credit: Photo by Jon Kopaloff/Getty Images En realidad se trata de un festejo pre-cumpleaños en el que derrochó felicidad, alegría y, sobre todo, su belleza al natural sin exceso de filtros ni distorsión de la realidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada de su gente amada, Sofía celebró la vida y los años vividos sin pesar y decidida a seguir exprimiendo al máximo cada instante. "50 y todavía fabulosa", lee el mensaje inscrito en la botella de vino con la que brindó con los suyos. Y nunca un mensaje tuvo tanto de verdad. La protagonista de Modern family, quien llegó a convertirse en la mujer mejor pagada de la televisión en 2017, sigue derrochando sensualidad, belleza y curvas. Una imagen real que desató furor en las redes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sofía Vergara al natural! La actriz corta la respiración con su look en su 50 cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.