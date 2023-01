A sus 50 años Sofía Vergara deja a todos boquiabiertos con estas fotos en traje de baño La figura de la actriz colombiana parece la de una adolescente. ¡Wow! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras más pasan los años, más nos convencemos de que Sofía Vergara encontró el secreto de la eterna juventud, y si no es así, no sabemos si habrá hecho algún pacto. Y es que a sus 50 años, la actriz luce de 30 y más bella que nunca. La colombiana, que ha logrado hacerse de un nombre en Hollywood y se ha convertido en una de las actrices latinas más ricas y populares del mundo, no deja de sorprendernos con su frescura y con esa figura que parece mandada a hacer. Vergara sabe muy bien que es una de las actrices más bellas y no pierde oportunidad de mostrar sus encantos, en especial cuando se encuentra de vacaciones en la playa, tal y como hace unos días. Como cada fin de año, la actriz se fue a Casa Chipichipi en dónde disfrutó de unos días de descanso frente al mar junto a su esposo Joe Mangianello, y la mascota de ambos. Estando ahí vimos a Vergara luciendo atuendos muy cool y veraniegos, al igual que diminutos bikinis. Pero no podemos negar que una de sus últimas publicaciones desde la paradisíaca isla , dejó sin aliento a más de uno. Hablamos de la foto en la que la también empresaria aparece con un fabuloso traje de baño blanco con estampados azules, de Dolce & Gabbana. "[Vestida] toda de Dolce para empezar el año", escribió la actriz junto a una de las imágenes que publicó en sus historias de Instagram y en la que se le veía el estómago superplano, un escote de infarto y curvas que deslumbran. Eso sí, la foto en la que muestra su trasero sí que dejó a todos boquiabiertos, no solo porque su cintura se ve más pequeña que la de la propia Thalía, sino porque su trasero se ve casi perfecto, sus piernas supertonificadas y sin nada de celulitis. No sabemos qué cómo o qué hace, pero lo que sea, necesitamos que nos cuente. ¡Qué bárbara! sofia vergara Credit: Instagram/Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Instagram/Sofía Vergara

