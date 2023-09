Sofía Vergara manda mensaje a su ex Joe Manganiello en un sexy #tbt que ha vuelto locos a sus seguidores La actriz colombiana ha compartido un video de su pasado como modelo, ataviada con un sexy bikini, y una pequeña entrevista en la que habla de su primer matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que a Sofía Vergara la soltería le ha sentado fenomenal y lo demuestra en cada aparición pública. Con un estilo renovado, en el que la colombiana se atreve con nuevas propuestas como enterizos llamativos o más looks con pantalones, la estrella de Modern Family sigue consintiendo a sus seguidores con fotos y videos del recuerdo con la etiqueta #tbt. En esta ocasión, la también empresaria de moda compartió en su cuenta de Instagram un video de su pasado como modelo en el que posa para la cámara agarrada a un árbol en la playa, con un diminuto bikini negro de top de triángulo y tanga de hilo, con el viento despeinando su melena ondulada y rubia mientras suena una música sensual. Sofia Vergara manda mensaje a Manganiello en tbt sexy Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images Por supuesto los halagos no se han hecho esperar. "Esto debe ser de hace dos años", "La mujer más hermosa" "Gracias Colombia por darnos un ángel", "No envejeces" o "Debería hacer otra sesión de fotos como esta" son algunos de los comentarios que le han dejado sus admiradores. Pero no se queda ahí la cosa, la recién estrenada como emprendedora en el mundo de la belleza con su firma Toty, también publicó un breve clip en el que la entrevistan sobre su primer matrimonio. A la pregunta de por qué se mudó de Barranquilla a Bogotá, Vergara, de entonces 22 años, contesta "Porque me separé", y sobre el tiempo que duró su matrimonio, expresa "Duré dos años casada" y termina el video de apenas unos segundos. De ese matrimonio nació su hijo Manolo, quien siempre ha sido el orgullo de la actriz. Si comparamos el tiempo que ha durado su unión con Joe Manganiello, con quien se casó en el 2015, parece que siete años son un récord. ¿Será un mensaje para el actor? SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Manganiello, con quien finalmente parece haber alcanzado un acuerdo cordial, se hizo hace poco un gran tatuaje en su antebrazo en honor a su perrita Bubbles, cuya custodia consiguió tras pelear por ella en la corte.

