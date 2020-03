Sofía Vergara, la reina Letizia y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Tibrina Hobson/WireImage Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Sofía Vergara Image zoom Tibrina Hobson/WireImage Regia lució la queria actriz colombiana con este ceñido vestido negro strapless que le sentaba de maravilla a su esbelta figura. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Eiza González Image zoom The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la actriz mexicana en las calles de Los Ángeles luciendo cómoda y casual con este look de jeans skinny, camisa a rayas y botines negros. 2 de 9 Applications Ver Todo La reina Letizia Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad es fanática de las faldas plisadas como esta que combinó con una blusa rosada de satín y zapatos colorblock. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Heidi Klum Image zoom Tibrina Hobson/WireImage La modelo eligió este coqueto minivestido con estampado animal que dejaba ver sus largas piernas, para asistir, en Pasadena, CA, a la presentación de la nueva temporada del show America's Got Talent. 4 de 9 Applications Ver Todo Olivia Palermo Image zoom Pascal Le Segretain/Getty Images Qué bello este vestido midi estampado y de manga larga de la marca Valentino que portó la socialité durante el desfile de moda de dicha marca. 5 de 9 Applications Ver Todo Clarissa Molina Instagram/Clarissa Molina Increíble lució la figura de la presentadora con este look de pantalón blanco de talle alto y camisa estampada. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nina Dobrev Image zoom George Pimentel/Getty Images La actriz llegó a un evento en Toronto con este minivestido fucsia de satín y sandalias negras atadas al tobillo. 7 de 9 Applications Ver Todo Kelly Ripa Image zoom Astrid Stawiarz/Getty Images La presentadora lució elegante con este clásico vestido negro midi con lunares, que resaltó con una delgada correa fucsia y zapatos blancos. 8 de 9 Applications Ver Todo Leona Lewis Image zoom Mike Marsland/WireImage La cantante le puso color a la alfombra con este minivestido verde neón que complementó con botas grises por encima de la rodilla. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

