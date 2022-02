El look del día - febrero 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sofia Vergara, look del dia Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Andrea Meza, Sofía Vergara y Kate Middleton son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Nos encantó este conjunto morado de pantalón y crop top que portó la presentadora. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora combinó sus jeans skinnny con una clásica camisa blanca, botas color camello y chaleco del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz colombiana salió a cenar con su esposo y para la ocasión eligió este pantalón naranja de seda, un top negro tipo corsé y chaqueta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Samir Hussein/WireImage Captamos a la duquesa llevando esta hermosa chaqueta roja de Zara. 4 de 9 Ver Todo Katy Perry Katy Perry, look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images Vimos a la cantante en la ciudad de Nueva York ataviada con este set de cuero, de pantalón acampanado y abrigo, que complementó con un top verde limón. 5 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz combinó su femenina falda blanco y negro, con un top de cuello alto y botas a la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Claudia Martin Claudia Martin, look del dia Credit: Instagram/Claudia Martin La hermosa actriz llegó a los estudios con este fabuloso conjunto verde neón. 7 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Instagram/Andrea Meza Regia lució la reina de belleza con este ceñido vestido con vuelos. 8 de 9 Ver Todo Rumer Willis Rumer willis, look del dia Credit: 2022 Startraks Photo/The Grosby Group Hermosa lució la actriz con este vestido amarillo mostaza tejido con mangas tipo globo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

