El look del día – marzo 30, 2023

Chiquis, Lili Estefan y Sofía Vergara son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Chiky Bombom

La presentadora de televisión llegó al set de "Hoy día" vistiendo un enterizo negro elegido por la estilista Denise del Pino con botines a juego.

Chiquis

Espectacular lució sobre el escenario con esta propuesta al rojo vivo con recortes que mostraron sus curvas.

Claudia Martín

Calentó las redes con esta propuesta de denim a rayas. ¿Qué opinas del look?

Heidi Klum y Sofía Vergara

Las actrices deslumbraron con su elegancia llegando al set de "America's Got Talent" vistiendo sacos cool, gafas y bolsos espectaculares.

Jimena Gállego

La anfitriona de "La casa de los famosos" lució más joven que nunca con esta propuesta ceñida anaranjada.

Lili Estefan

Disfrutó de un paseo en París con un look cómodo y casual adornado con una bufanda colorida.

Selena Gómez

La actriz celebró su marca de belleza, Rare Beauty, en un evento en Nueva York luciendo un atuendo negro monocromático.

Veronica Montes

Divina lució la actriz peruana con esta propuesta transparente muy sensual y sandalias nude.

