Sofía Vergara se prepara para lanzar su propia línea de belleza Muy pronto podremos tener a la mano la línea creada por la actriz colombiana. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lanzar líneas de belleza está de moda entre las famosas y ya son muchas las que cuentan con prestigiosas y populares marcas, favoritas de muchas de las amantes del maquillaje e incluso de los maquillistas de renombre. Y es que no se puede negar que en los últimos años, el mundo de la belleza ha subido como la espuma y son decenas las nuevas marcas de famosas artistas que ahora están al alcance de todos. Entre esas líneas de belleza están, Fenty Beauty, de Rihanna, KKW Beauty, de Kim Kardashian, An Makeup, de Anahí, Haus Laboratories, de Lady Gaga, Flower Beauty, de Drew Barrymore y JLo Beauty, de Jennifer López. A esa lista ahora se une Sofía Vergara. Muy pronto la actriz colombiana entrará de lleno al mundo de la belleza, lanzando su propia línea de productos de belleza, la que según reportó WWD, incluirá productos que facilitarán la rutina de las mujeres. "[La marca] ofrecerá a los clientes una nueva generación de productos inteligentes y soluciones para el cuidado de la piel, belleza y salud", dijo Juan Matji, a dicha publicación. "Esperamos que sean un éxito en Estados Unidos". La marca, de la cual todavía no tenemos mucha información, tendrá a la cabeza a Chris Salgardo, expresidente de Kiehl's. "En toda su carrera, Chris ha demostrado ser una de las voces más influyentes en la industria de la moda", dijo Vergara en un comunicado enviado a WWD. "Su creatividad, autenticidad y legado, lo hacen un excelente socio. Estoy muy emocionada de trabajar con él y los laboratorios Cantabria en esta nueva aventura". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante su carrera, Vergara ha lanzado varias fragancias y ha sido imagen de Cover Girl y Head & Shoulders, y también cuenta con su propia línea de ropa disponible en Walmart, así es que tiene bastante experiencia como empresaria. Estamos seguras de que este nuevo proyecto será todo un éxito.

