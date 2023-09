Las piezas más divinas de la colección de otoño de Sofía Vergara Jeans Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería sofia vergara, walmart, moda Credit: IG/Sofia Vergara ¡La marca de la actriz colombiana acaba de lanzar sus nuevas propuestas para la nueva temporada y todas están a buen precio! Aquí las que te recomendamos para marcar tendencia. Empezar galería Estilo Sofía sofia vergara, walmart, moda Credit: Cortesía de Walmart Para las fotos promocionando la nueva colección, Sofía eligió esta prenda azul con estampado floral y nos parece una pieza excelente ya que la puedes utilizar con medias y botas en el otoño o con sandalias durante la primavera. Sofia Jeans by Sofía Vergara, Plus Size Cutout Maxi Dress, $39, walmart.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Dos en uno sofia vergara, walmart, moda Credit: Cortesía de Walmart Este set de vestido y cárdigan a juego en el tono más popular del año será una adición sabia a tu guardarropas ya que lo podrás utilizar con varios atuendos. Sofia Jeans by Sofía Vergara, Dress and Cardi Set, $48, walmart.com 2 de 7 Ver Todo Estampado salvaje sofia vergara, walmart, moda Credit: Cortesía de Walmart Dale un toque moderno a cualquier look con este blazer que es tan suave como un suéter. Sofia Jeans by Sofía Vergara, Asymmetrical Sweater Blazer, $40, walmart.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Pieza transicional sofia vergara, walmart, moda Credit: Cortesía de Walmart ¿Buscas vestir los colores de otoño durante los días más cálidos? Te recomendamos esta blusa de estampado rojo, naranja y violeta. Sofia Jeans by Sofía Vergara, Faux Wrap Peplum Top, $22, walmart.com 4 de 7 Ver Todo Todo un clásico sofia vergara, walmart, moda Credit: Cortesía de Walmart Las piezas inspiradas en el ballet como este suéter cruzado siempre están vigentes. Sofia Jeans by Sofía Vergara, Ribbed Wrap Sweater, $32, walmart.com 5 de 7 Ver Todo Un esencial sofia vergara, walmart, moda Credit: Cortesía de Walmart ¡Nunca puede faltar un jean oscuro en tu closet! Nos encanta este acampanado y de talle alto. Sofia Jeans by Sofía Vergara, Flare Trouser High-Rise Jeans, $27.50, walmart.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toque cool sofia vergara, walmart, moda Credit: Cortesía de Walmart Las piezas de cuero como estos pantalones prometen ser una de las tendencias más cool del otoño. Sofia Jeans by Sofía Vergara, Melisa Flare High Rise Trouser Jeans, $32.50, walmart.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

