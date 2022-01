¿Se parece? Sofía Vergara irreconocible en su papel de Griselda Blanco La actriz colombiana da vida a la madrina de la cocaína en una nueva serie para Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Vergara es Griselda Blanco Credit: Amy Sussman/Getty Images Sofía Vergara está rodando en Los Ángeles la serie Griselda en la que interpreta a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco y que se emitirá en Netflix. Ahora hemos visto la primera imagen oficial de la actriz en la piel de la reina de la cocaína y no sabemos qué pensar. Muy alejada de su papel de Gloria en Modern Family, con un peinado y maquillaje distintos y prótesis faciales en la nariz y los pómulos, Vergara luce muy diferente a la versión sexy a la que nos tiene acostumbrados y ha buscado asemejarse a la versión más joven de Blanco. En la imagen luce lo que parece un vestido o una blusa de aire setentero en tonos marrones y fumando, apoyada en una mesa. Sin embargo, si observamos una foto de la viuda negra, no pasarían por la misma persona. Si la serie acompaña al personaje hasta sus últimos días, esperamos ver a una Sofía todavía más cambiada. También llamada madrina de la cocaína, Griselda Blanco fue durante muchos años la mayor narcotraficante de Colombia y Estados Unidos y la cabeza de uno de los cárteles más peligrosos y sanguinarios, el cual lideró hasta su muerte en 2012. Según la información de Netflix, "está inspirada en la inteligente y ambiciosa empresaria colombiana Griselda Blanco, que creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Madre abnegada, la letal mezcla de encanto e insospechado salvajismo de Blanco la ayudó a desenvolverse con maestría entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la Madrina de la cocaína". Sofia Vergara es Griselda Blanco Credit: Cortesía Netflix Blanco fue considerada como una de las mujeres más peligrosas del mundo, con más de 200 asesinatos a su espalda y la primera mujer criminal millonaria. Fue asesinada en Medellín por un sicario en motocicleta cuando tenía 69 años y dejó 4 hijos. La plataforma anunció la serie el pasado mes de noviembre y defendió la elección de Vergara como estrella principal. "Sofia tiene un talento brillante y su pasión, combinada con una historia fantástica de Doug e Ingrid, y el increíble Andrés Baiz a la cabeza, significa que tenemos una serie muy emocionante para compartir con el público", dijo en su momento Eric Newman, showrunner de Narcos (Netflix), otra producción que ha narrado las historias de otros narcotraficantes como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Sofia Vergara es Griselda Blanco Griselda Blanco en una foto policial. | Credit: Alamy/ The Grosby Group Además de encarnar a la narcotraficante, Vergara también funge como productora ejecutiva. "Griselda Blanco era un personaje más grande que la vida cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron gobernar un imperio de mil millones de dólares años antes que muchos de los capos masculinos más notorios que conocemos", declaró la actriz colombiana. "Estamos encantados de haber encontrado a los socios perfectos en Eric, Andrés y Netflix para ayudarnos a llevar esta historia de su vida a la pantalla". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque aún no sabemos la fecha de estreno, ya estamos deseando ver esta serie en la que Vergara, incluso caracterizada como Blanco, sigue luciendo espectacular.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Se parece? Sofía Vergara irreconocible en su papel de Griselda Blanco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.