Sofía Vergara deslumbra sin maquillaje y anuncia el lanzamiento de su propia línea de belleza La actriz colombiana sorprendió con una selfie sin maquillaje en el que luce como una veinteañera y adelantó el lanzamiento de Toty, su nueva aventura empresarial en la industria de la belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las artistas latinas que, como el buen vino, se ven estupendas al cumplir años. Es el caso de Salma Hayek, Jennifer López o Sofía Vergara, todas en la década de los 50 y triunfando en su vida personal y profesional. La colombiana, quien en julio cumplirá 51 años, ha dejado claro que está en uno de sus mejores momentos y que el verano es su estación favorita, pues es la época de vestidos fluidos y trajes de baño, dos de sus prendas predilectas. En unas imágenes que la también empresaria compartió en su cuenta de Instagram la pudimos ver recostada en un sofá, con un largo vestido amarillo, junto a su perrito, y en la segunda instantánea, mirando de frente a la cámara con su rostro al natural. Sofia Vergara anuncia lanzamiento de linea de belleza Toty Credit: Instagram "Lo que más amo es el verano", escribió la protagonista de Modern Family junto a la etiqueta #Toty. La juez de America's Got Talent lleva el pelo suelto y lacio, con la raya partida en el centro. Sus labios carnosos llaman la atención, así como sus cejas frondosas, su rostro radiante y su mirada tranquila que transmite mucha paz. Con el sol a su espalda, Vergara parece disfrutar de un tranquilo día de piscina. Sofia Vergara anuncia lanzamiento de linea de belleza Toty Credit: Instagram Los halagos no se hicieron esperar con comentarios de amigos y admiradores que alabaron su aspecto. "Parece mucho más joven sin maquillaje", "¿Qué clase de pacto con el diablo tenés vos?" o "La mujer más hermosa del mundo", son algunos de los mensajes que le dejaron a la actriz bajo las fotografías. Hace solo dos días, la esposa de Joe Manganiello compartió con sus casi 30 millones de seguidores que está a punto de lanzar un nuevo emprendimiento, al parecer en la industria de la belleza. "Amiga, prepárate, mi secreto de belleza favorito está a punto de llegar" y menciona la marca Toty, una versión de su apodo familiar Toti, que le pusieron cuando era una adolescente en Colombia. En el perfil de Instagram de dicha marca podemos leer "Una visión de Sofía Vergara" y una de sus publicaciones es un video en el que se ven imágenes de productos de maquillaje e ingredientes. En la web de Toby de momento solo aparece este mensaje "Something muy bonito is coming soon", así escrito mezclando inglés y español, por lo que podríamos pensar que su nuevo proyecto apela a las mujeres de origen latino que como ella emplean el inglés de manera habitual. Igual que ocurre con su línea de ropa para Walmart, la exreina de belleza es la mejor modelo para sus productos y a menudo la vemos presumir sus vestidos y pantalones de mezclilla en sus publicaciones. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Si ese secreto de belleza que anuncia es el que le ha ayudado a lucir así de bien a los 50, seguro que la mamá de Manolo tiene a sus clientas haciendo fila, pues se ve realmente espectacular.

