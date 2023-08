Sofía Vergara defiende a Heidi Klum ante rumores de que hace dieta extrema para cuidar su peso La actriz y presentadora colombiana no tuvo pelos en la lengua y negó versiones que apuntan que su amiga solo consume 900 calorías al día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como una amiga fiel, Sofía Vergara no dudó en salir en defensa de su colega y compañera de aventuras en el show America's Got Talent Heidi Klum, la cual ha sido señalada por supuestamente llevar una dieta extrema para cuidar su figura. La empresaria colombiana habló con Terry Crews en una entrevista en el programa Entertainment Tonight donde dijo que es poco probable que la supermodelo solo coma 900 calorías al día ya que ambas comparten comida cuando trabajan juntas. "Eso no es cierto porque entras a mi camerino y te comes mis cosas, [como] mis sándwiches y esas cosas", dijo Vergara a su colega juez. Heidi Klum y Sofía Vergara Credit: Photo by thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Crews, luego intervino: "Creo que [ella come la comida de Vergara]", mientras que Klum calificó tales afirmaciones como "más que locas". "Simplemente odio cuando la gente miente así porque, especialmente, ya sabes, hay mucha gente que sigue o lee esto y dice: 'Oh, ella hace esto, así que ahora solo voy a comer 900 calorías'", continuó Klum. Además, aclaró que quiso pronunciarse sobre el tema sobre todo para proteger que sus fans no pongan su salud en peligro. "Cuando se trata de la salud de otras personas, siento que tengo que intervenir y decir: 'Espera un minuto'", explicó. "Ni siquiera me preocupo por mí; Me preocupo por todos los que leen eso y posiblemente adelgazan demasiado. ¡Porque 900 calorías es una locura! Sería como un palillo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero decir que creo que nunca en mi vida he tenido que contar las calorías y no creer todo lo que lees", dijo en un video compartido en su Instagram Story el pasado martes. "Entonces, no cuento mis calorías".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Vergara defiende a Heidi Klum ante rumores de que hace dieta extrema para cuidar su peso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.