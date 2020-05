Tienes que ver todos los lentes de Sofía Vergara para Foster Grant por menos de $40 La colombiana más exitosa de la televisión se estrena como diseñadora de lentes, ¡mira el resultado! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de 10 años dando vida a Gloria en Modern Family (ABC) Sofía Vergara estrena una nueva etapa como diseñadora, empresaria, activista, modelo y embajadora de marcas como la legendaria firma de lentes Foster Grant con quienes acaba de colaborar en el diseño y selección de una línea de lentes con las que, según nos ha contado ella misma en una entrevista teléfonica desde su casa de Los Ángeles, "Por fin no se ve como la abuelita de Caperucita Roja". Y es que, como a muchos, con el paso del tiempo la colombiana de 47 años empezó a darse cuenta de que le fallaba la vista y que la cosa solo iba a peor si no le ponía remedio. No te pierdas lo que nos ha contado. Image zoom Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con la edad de pronto un día se me comenzó a ir la vista. Nunca había tenido que usar lentes y me negué como por dos años a ponerme nada porque me veía como una vieja. Todo el mundo me regañaba. Mi hijo: "¡Es peor poniendo esas caras para poder achicando los ojos para enfocar!", alejando el teléfono...[risas]", reconoce. Al buscar gafas para ella misma se dio cuenta de que no había ningún estilo o modelo que le gustara o le pareciera sexy. " Esos lentecitos chiquiticos que la hacen verse a una como la abuelita de Caperucita Roja. Así comenzó". Image zoom Cortesía de la marca La colección consta de 24 modelos diferentes de lentes para leer, para ver de cerca o lejos y también gafas de sol cuyos estilos han sido cuidadosamente diseñados y elegidos por el equipo de Foster Grant, Sofía Vergara y un grupo de colaboradoras muy especial. "Tengo un grupo de primas y amigas muy grande y lo consulto todo con ellas, les mando, les muestro... [...] Estoy super contenta con los diseños, son modernos, hay para jovencitas y para viejas como yo [risas]". ¿Su favorito? Si tuviera que elegir solo uno, sería el modelo Cat Eye de inspiración retro que según ella le sienta bien a cualquier tipo y forma de rostro. Image zoom Cortesía de la marca Todos los modelos se mueven entre los $30 y $40 y están disponibles a partir de hoy en FosterGrant.com, Readers.com y Walmart.com Además de crear esta línea, la actriz también se ha involucrado con el proyecto solidario que ha puesto en marcha la marca, Specs x Specs, por el que por cada par vendido donarán un par de gafas a una persona necesitada a través de la organización sin ánimo de lucro RestoringVision.

