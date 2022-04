¡Omg! Sofía Vergara se puso el cabello azul igual que Karol G La actriz colombiana dejó a todos boquiabiertos al publicar una foto con su nuevo look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Vergara es una de las actrices latinas más importantes y populares de Hollywood, y también una de las más bellas. La artista colombiana siempre luce increíble en su paso por la cualquier alfombra. Su figura, su estilo y su belleza siempre han sido tema de conversación. Eso sí, Vergara es muy fiel a un estilo muy específico, y a través de los años son pocas las veces que la hemos visto con un penado o color de cabello diferente. Es por eso por lo que nos tomó por sorpresa verla con el cabello azul. Así como lo lees, la actriz dejó a sus seguidores boquiabiertos al publicar una foto en la que aparece con el cabello azul, el mismo tono que lleva su compatriota Karol G. Tomando en cuenta lo popular que se ha vuelto este color de cabello, y que hasta existe un filtro que te ayuda a recrear el look de la cantante colombiana, no sería raro que Vergara se haya atrevido a hacer este cambio. "Inspirada", escribió Vergara en pie de la foto que publicó en su cuenta de Instagram y en la que etiquetó a la cantante. En la imagen, la actriz aparece con un sexy bikini rosado que deja ver la envidiable figura que se gasta a sus 49 años. En la imagen también se aprecia bastante bien su nuevo color de cabello, el que todavía no sabemos si es el resultado de una peluca o si que de verdad se atrevió a ponerse ese color. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que Vergara nunca ha sido muy arriesgada ni con su ropa, maquillaje o cabello. Es por eso por lo que no estamos seguras si realmente se puso el pelo azul o si es una broma por el día de los inocentes. Si es cierto o no, la realidad es que la colombiana luce muy cool con el cabello de ese color. ¿Qué te parece?

