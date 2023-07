Sofía Vergara celebra su 51 cumpleaños en Italia y sus fanáticos no pueden creer su edad con estas imágenes La actriz colombiana lleva celebrando los 51, y otras buena noticias, varios días en Italia, desde donde ha compartido muchos detalles de su estancia con amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Vergara celebra cumpleaños Italia parece más joven Credit: Instagram Sofía Vergara lleva festejando su cumpleaños varios días. Y es que los 51 no se cumplen todos los días, ¡ni así de bien! Recién estrenada como empresaria de belleza, la colombiana como el buen vino mejora con la edad, y así lo ha demostrado con sus increíbles posados en traje de baño desde Italia. Acompañad de varios amigos, hemos visto a la jueza de American Idol pasear por Capri con diferentes y arrebatador smodelitos, como una falda floreada, un escotado vestido amarillo , un ceñido traje palabra de honor con estampado de cuadros vichy de color verde y fabulosos diseños estampados con flores multicolor. Sofia Vergara celebra cumpleaños Italia parece más joven Credit: Instagram Pero si algo ha llamado la atención de todos sus admiradores han sido sus fotografías en traje de baño. Primero la estrella de Modern Family celebró sus 30 millones de seguidores en Instagram con un bañador verde neón, de tirante fino, que permitía admirar su escultural silueta y que le valió más de 12000 comentarios halagándola. Sofia Vergara celebra cumpleaños Italia parece más joven Credit: Instagram "A esta mujer deberían bordarla en la bandera de Colombia", "No le pasan los años está fantabulosa", "Esta mujer se quedó en 27 años" o "Bella y punto" fueron algunos de los mensajes que pudimos leer en su muro de Instagram. Sofia Vergara celebra cumpleaños Italia parece más joven Credit: Instagram Ya en Capri, su "isla favorita" en palabras de la también diseñadora, publicó escenas de una excursión en yate, ataviada con un bañador blanco de un solo hombro con paneles semitransparentes, que luego usó como top combinado con unos pantalones blancos. Sofia Vergara celebra cumpleaños Italia parece más joven Credit: Instagram La noche de su cumpleaños, fue a su restaurante predilecto de la isla, el Restaurante Da Paolino, donde además de soplar as velas del pastel, recibió una serenata en italiano por parte del dueño y otros trabajadores. Sofia Vergara celebra cumpleaños Italia parece más joven Credit: Instagram Vergara, quien en medio de sus vacaciones también celebró el cumpleaños de su perrita Bubbles, se vio regia con un vestido ceñido palabra de honor, de color rojo con una lazada en el frente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Felicidades Sofía, y qué cumplas muchos más!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Vergara celebra su 51 cumpleaños en Italia y sus fanáticos no pueden creer su edad con estas imágenes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.