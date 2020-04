Sofía Vergara es la imagen de la nueva campaña de Dolce & Gabbana la colombiana luce increíble en las fotos de la campaña. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin duda alguna, Sofía Vergara es una de las actrices latinas más importantes de Hollywood y ese título se lo ha ganado a base de mucho trabajo. Y es que la guapa colombiana no solo se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la industria, gracias a su personaje en la serie Modern Family y a su participación en campañas publicitarias como la de Head & Shoulders, y la de Pepsi, sino también a su empresa con la que lanzó su propia línea de ropa disponible en Walmart, al igual que varios perfumes. Y es que al parecer no hay nada que no pueda hacer Vergara. Ahora la colombiana se embarca en una nueva aventura junto a una de sus marcas favoritas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que Vergara es la imagen de la nueva campaña de bolsos de Dolce & Gabbana que celebra el fabuloso diseño llamado Devotion, uno de los más populares de la marca. “Me siento tan honrada de formar parte de la familia de Dolce & Gabbana y salir en una campaña tan significativa que celebra el bellísimo bolso Devotion”, escribió la artista junto a una foto de la campaña que publicó en su cuenta de Instagram. “Esta es una marca que he amado por mucho tiempo. Me siento agradecida de haber hecho estas fotos en Italia dónde tengo tantas memorias especiales. Le envío mucho amor a toda Italia. Yo amo Dolce & Gabbana”. En las imágenes de la campaña, realizada en la Costa Amalfitana, Vergara luce muy sexy con vestidos superceñidos de la marca que dejan ver sus increíbles curvas, y por supuesto con algunos de los diseños más cool de la nueva colección de carteras. Esta es la primera vez que la actriz colombiana es la imagen de una campaña de moda. ¡Bravo! Advertisement

Sofía Vergara es la imagen de la nueva campaña de Dolce & Gabbana

