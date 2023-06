Sofía Vergara calienta las redes con bikinazo de infarto Sofía Vergara presumió su cuerpazo con una seductora foto en bikini, subiendo la temperatura en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Vergara Credit: Steve Granitz/FilmMagic Sofía Vergara celebra el verano con un impactante bikinazo. La estrella de Modern Family publicó en sus redes sociales una foto tomando el sol al lado de la piscina, mostrando su retaguardia en un bikini negro. "Lo mío es el verano", expresó la actriz colombiana y empresaria de 50 años. En un par de horas, la foto obtuvo más de 1 millón de likes en Instagram. La esposa de Joe Manganiello recibió un sinfín de emojis y piropos. Además aprovechó para promocionar un producto de su nueva línea de belleza Toty. Con poco maquillaje y el cabello suelto, alborotado por la brisa, Vergara demuestra que no hay nada como la belleza al natural. Esta no es la primera vez que presume sus curvas en sus redes sociales. En diciembre, compartió fotos en traje de baño durante unas vacaciones con su esposo para celebrar el cumpleaños 46 del actor. "Playa brisa y mar," escribió junto al bikinazo. Sin duda, el mar la llena de buena energía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Vergara Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Anastasia Beverly Hills En el 2020, la entrenadora de Sofía Vergara, Jennifer Yates, fundadora de Studio Metamorphosis, reveló a PEOPLE los secretos de la actriz para mantener su envidiable figura. "Hacemos ejercicio por lo menos cinco veces a la semana por 50 minutos o una hora, dependiendo de su agenda", dijo Yates. "¡Ella es dedicada!".

