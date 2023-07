"Me convertí en Barbie": Sofía Sánchez y su look inspirado en la primera muñeca con síndrome de Down La actriz y modelo de 14 años lució adorable en la alfombra rosada del estreno mundial de la película que llega a los cines este próximo 21 de julio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Sánnchez Credit: Photo by Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images | Mattel Sofía Sánchez se robó las miradas de los presentes en la alfombra rosada del estreno mundial de la película Barbie al lucir un vestido similar al que lleva la primera muñeca de Mattel con síndrome de down. La actriz y activista de 14 años llegó al evento que tuvo lugar en Los Ángeles este pasado fin de semana, con una réplica del vestido estampado con detalles primaverales en color azul y amarillo, asociados con la labor social de hacer conciencia sobre esta condición. En un video que publicó en sus redes sociales, la joven mostró cómo se confeccionó la pieza personalizada creada a mano por Doloris Petunia de la casa de diseño Courtney Prince que se especializa en ropa de niños. "Me convertí en Barbie", comentó Sánchez en la sección de comentarios de Instagram junto al video donde posó junto a la protagonista Margot Robbie. Según explicó Matlle, las mariposas se asocian con la conciencia del síndrome de Down. La estrella que también es conocida por participar en la exitosa película como Los juegos del hambre, protagonizada por Jennifer Lawrence, se hizo viral en las redes al hablar en un video del síndrome de Down y asegurar que no le "da miedo". Sofia Sánchez y Margot Robbie Credit: Instagram / Sofia Sánchez En abril, Mattel dijo que la muñeca fue "creada para permitir que incluso más niños se vieran a sí mismos en Barbie, así como también para que Barbie refleje el mundo que los rodea". "La muñeca Barbie con síndrome de Down pretende inspirar a todos los niños a contar más historias a través del juego", agregaron en un comunicado de prensa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El atuendo de la muñeca también incluye un "collar rosa con tres flechas hacia arriba que representan las tres copias del cromosoma 21", dijo la compañía.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Me convertí en Barbie": Sofía Sánchez y su look inspirado en la primera muñeca con síndrome de Down

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.