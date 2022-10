Hija de Angélica Rivera celebra su cumpleaños con su mamá ¡y se viste de conejita de Playboy! La chica combinó la gran ocasión con una fiesta de disfraces al estilo Halloween. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 26 años, Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, es todo una fashionista. En su página de instagram con más de un millón de seguidores, la joven actriz comparte sus looks impactantes, desde bikinazos en la playa hasta vestidos de gala para eventos especiales. Ahora, la hija de la Gaviota y El Güero acaba de compartir un atuendo que nos dejó boquiabiertas– su disfraz para su fiesta de cumpleaños. El día del cumple de la sobrina de Verónica Castro es el 30 de octubre, así que aprovechó la cercanía al Halloween para invitar a sus amigos y a su mamá a una fiesta de disfraces. Sofía llevó un body negro ceñido con orejitas de conejo, el traje icónico de las chicas de Playboy. Por su parte, su novio Pablo Bernot se vistió de Hugh Hefner con un albornoz rojo y negro. En un video del evento, vemos a la chica sentándose en una mesa junto a su media naranja y Angélica, la cual optó por un atuendo negro y cuernitos de diablo. Sin embargo, no fue la primera celebración de su cumpleaños. Hace una semana, su papá le organizó una fiesta en México, en donde cenaron en un restaurante japonés. Para la ocasión, la chica vistió un conjunto de la marca Miu Miu. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Angélica Rivera celebra su cumpleaños con su mamá ¡y se viste de conejita de Playboy!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.